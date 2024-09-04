Сильний вітер, вночі +14 °C: Наталка Діденко спрогнозувала погоду на 5 вересня
У четвер, 5 вересня, у більшості регіонів України пануватиме сильний вітер. Температура повітря коливатиметься у межах +24...+29 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
"5 вересня в Україні буде тепло, до помірної спеки, протягом дня +24...+29 °C, острівцями до +30 °C", - йдеться у повідомленні.
Водночас вночі температура повітря буде значно меншою - близько +14...+19 °C.
У південній частині України пройдуть місцями короткочасні дощі із грозами. На решті територій буде сухо. Крім цього, за даними синоптикині, східний вітер передбачається рвучким, часом навіть сильним.
У Києві в четвер буде вітряно, проте тепло. Температура повітря триматиметься у межах +28...+29 °C.
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Серпень, як і літо, в Україні завершилося теплою і переважно сухою погодою. Відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня.
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