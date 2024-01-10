"Синоптичні гойдалки" очікуються в Україні найближчими днями, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 11-12 січня
У четвер, 11 січня, в Україні очікується потепління, щоправда західним областям слід готуватися до нічних морозів. А вже 12 січня в країну повернеться холодне північне повітря
Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, найближчими днями в Україні очікуються "синоптичні гойдалки".
Попри те, що антициклон, який приніс високий атмосферний тиск та суху погоду, тримається над значною частиною Європи, в Україні 11 січня очікується невеликий сніг.
Нині країна перебуває у так званому теплому секторі, тож і температура повітря буде вищою: вдень очікується -3…+3 °C. А от західним областям вночі слід готуватися до -5…-10 °C.
"Хоча й особливого холоду в більшості областей завтра (11 січня, - ред.) не передбачається, проте сильний північно-західний вітер з поривами знижуватиме - за відчуттями - температуру повітря", - зазначила Наталка Діденко.
Водіям варто бути готовими до того, що на дорогах триматиметься ожеледиця.
У Києві 11 січня також йтиме невеликий сніг, а от північно-західний вітер може бути навіть штормовим, тобто сильнішим за 15 метрів за секунду.
Вночі у столиці очікується -1…-4 °C, вдень буде 0…-2 °C.
За словами синоптикині, в п’ятницю, 12 січня, в Україну повернеться холодне північне повітря. Очікується похолодання до помірних морозів. А от чергове потепління може прийти вже 15 січня.
Фото: Наталка Діденко
- 3 січня стало відомо, що за 2023 рік кліматологи зафіксували у Києві 47 температурних рекордів. Середньорічна температура у столиці становила +10,8 °С, це на 1,8 °С перевищує кліматичну норму.
- 7 січня повідомлялося, що у столиці Норвегії Осло вперше за весь час метеорологічних спостережень температура повітря опустилася до -31 °C. Сильні морози фіксують у Швеції та Фінляндії.
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