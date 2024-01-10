"Синоптичні гойдалки" очікуються в Україні найближчими днями, - прогноз погоди від Наталки Діденко на 11-12 січня

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, найближчими днями в Україні очікуються "синоптичні гойдалки".

Попри те, що антициклон, який приніс високий атмосферний тиск та суху погоду, тримається над значною частиною Європи, в Україні 11 січня очікується невеликий сніг.

Нині країна перебуває у так званому теплому секторі, тож і температура повітря буде вищою: вдень очікується -3…+3 °C. А от західним областям вночі слід готуватися до -5…-10 °C.

"Хоча й особливого холоду в більшості областей завтра (11 січня, - ред.) не передбачається, проте сильний північно-західний вітер з поривами знижуватиме - за відчуттями - температуру повітря", - зазначила Наталка Діденко.

Водіям варто бути готовими до того, що на дорогах триматиметься ожеледиця.

У Києві 11 січня також йтиме невеликий сніг, а от північно-західний вітер може бути навіть штормовим, тобто сильнішим за 15 метрів за секунду.

Вночі у столиці очікується -1…-4 °C, вдень буде 0…-2 °C.

За словами синоптикині, в п’ятницю, 12 січня, в Україну повернеться холодне північне повітря. Очікується похолодання до помірних морозів. А от чергове потепління може прийти вже 15 січня.

Фото: Наталка Діденко