Синоптик Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління та сонячна погода
За прогнозами синоптика Наталки Діденко, з 29 січня на території України очікується припинення опадів та сонячні прояснення, а вже з початку лютого - потепління
Про це інформує Наталка Діденко.
Зазначається, що 29 січня очікується припинення опадів та сонячні прояснення. А вже з 31 січня чи 1 лютого прийде в Україну різке потепління, хоча й з опадами, проте до +3...+8°C, а на півдні та на південному заході до +8...+12°C.
Прогноз на вихідні 27 та 28 січня
За даними синоптика, 27 та 28 січня переважатиме в Україні хмарна погода з періодичними невеликими опадами. У західних областях - до помірних. Очікується дощ та мокрий сніг.
Вночі температура повітря коливатиметься від -3°C до -6°C, а вдень буде близько 0°C.
"У Києві 27 і 28 січня також буде близько нуля, хмарно, вогко, але без серйозних опадів", - проінформувала Діденко.
- Днем раніше, 25 січня, Україну накрив північний циклон з атмосферними фронтами, що спричинив вологість повітря та опади у вигляді мокрого снігу й дощів.
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