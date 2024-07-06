Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про надзвичайну спеку до 40 °C
Наступного тижня в Україні очікується надзвичайна спека, яка триватиме до середини липня. Температура повітря вдень може сягати +40 °C
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, у денні години прогнозується максимальна температура до +33...+39 °C, місцями до +40 °C.
Зазначається, що така спека в Україні ще затримається й після 15 липня. Особливо спекотно буде на півдні та сході. Нижчими будуть градуси лише в західних областях.
Прогноз на 7 липня
Температура повітря в неділю очікується в межах +26...+32 °C. На півдні та південному сході пануватимуть +30...+34 °C.
Водночас дощі у всіх областях малоймовірні.
Погода в столиці
У Києві 7 липня очікується суха сонячна погода з температурою повітря +27...+29 °C.
Проте надалі в Києві також пануватиме сильна спека.
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