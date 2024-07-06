Синоптикиня Наталка Діденко попередила українців про надзвичайну спеку до 40 °C

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.



Так, у денні години прогнозується максимальна температура до +33...+39 °C, місцями до +40 °C.

Зазначається, що така спека в Україні ще затримається й після 15 липня. Особливо спекотно буде на півдні та сході. Нижчими будуть градуси лише в західних областях.

Прогноз на 7 липня

Температура повітря в неділю очікується в межах +26...+32 °C. На півдні та південному сході пануватимуть +30...+34 °C.



Водночас дощі у всіх областях малоймовірні.

Погода в столиці

У Києві 7 липня очікується суха сонячна погода з температурою повітря +27...+29 °C.

Проте надалі в Києві також пануватиме сильна спека.



