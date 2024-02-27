Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу та суху погоду в Україні на 28 лютого

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня температура повітря становитиме +7...+12 °C. На заході стовпчики термометрів покажуть +10...+17 °C, на сході +4...+7 °C.

Вітер завтра дмухатиме південно-східний, помірний.

Також повсюди в Україні очікується суха погода антициклонального характеру та багато сонця.

Погода у столиці

У Києві 28 лютого опадів так само не передбачається. Вітер очікується південно-східний, помірний.

Найближчої ночі температура триматиметься на межі 0...+2 °C, на околицях до -1°C. Водночас завтра вдень буде тепло - близько +10 °C.

Прогноз на наступні дні

Надалі суха погода в Україні триватиме. Дощів не очікується зовсім.



Температура повітря також триматиметься на такому ж рівні - тепліше буде на заході, холодніше на сході. Загалом в межах +7...+12 °C.