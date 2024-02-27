Синоптикиня Наталка Діденко прогнозує теплу та суху погоду в Україні на 28 лютого
У середу, 28 лютого, по всій території України очікується сонячна погода без опадів. Така тенденція протримається і найближчими днями
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня температура повітря становитиме +7...+12 °C. На заході стовпчики термометрів покажуть +10...+17 °C, на сході +4...+7 °C.
Вітер завтра дмухатиме південно-східний, помірний.
Також повсюди в Україні очікується суха погода антициклонального характеру та багато сонця.
Погода у столиці
У Києві 28 лютого опадів так само не передбачається. Вітер очікується південно-східний, помірний.
Найближчої ночі температура триматиметься на межі 0...+2 °C, на околицях до -1°C. Водночас завтра вдень буде тепло - близько +10 °C.
Прогноз на наступні дні
Надалі суха погода в Україні триватиме. Дощів не очікується зовсім.
Температура повітря також триматиметься на такому ж рівні - тепліше буде на заході, холодніше на сході. Загалом в межах +7...+12 °C.
- За попередніми прогнозами, останні дні лютого по всій території України пройдуть сонячно та без опадів. Така погода протримається і на початку весни.
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