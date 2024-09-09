Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні 10 вересня очікувати дощів і похолодання
У вівторок, 10 вересня, у частині України спостерігатиметься зниження температури повітря. У низці регіонів очікуються локальні дощі
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Згідно з прогнозом холодно буде завтра в західній частині України. Там температура повітря вдень сягатиме +17...+22 °C. Також у цих регіонах можливі дощі.
На Тернопільщині та Хмельниччині температура повітря підійметься до +25 °C.
На решті території України бабине літо триватиме - буде сонячно, сухо,а температура триматиметься на рівні +24...+28 °C.
Водночас є ймовірність локальних дощів в Приазовʼї та на Дніпропетровщині.
У столиці завтра буде так само сонячно. Вночі стовпчики термометра показуватимуть +12 °C, а вдень +26 °C.
- Початок поточного тижня у більшій частині України прогнозувався з комфортною температура повітря. Проте у південних та в центральних областях можливі дощі.
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