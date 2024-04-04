Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати "мінус" 5 квітня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря може опускатися до 0… -3 С°.

Також холодніше, але без "мінусу" буде і на решті територій, в середньому +3…+7 С°.

Та протягом дня 5 квітня температура повітря підніметься до +13…+18 С° у більшості областей. У Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській - місцями буде прохолодно +7…+9 С°.

Деяким регіонам слід бути готовими до дощу.

"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях (через діяльність атмосферного фронту), досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області", - написала Наталка Діденко.

Решта території України - без опадів.

Погода у Києві

У столиці в п’ятницю, 5 квітня, також очікується холодна ніч, +1…+3 С°, але тепліший день: до +15 С°.

За словами синоптикині, можливо, і у Києві ввечері п’ятниці пройде невеликий дощ.

У суботу, 6 квітня, дощі будуть всюди, окрім східних областей, +15…+20 С°. а в неділю навпаки - дощі на сході, на решті територій - сухо і навіть із сонцем. Температура сягне +17… +22 С°.