Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де в Україні чекати "мінус" 5 квітня
Вночі 5 квітня в деяких областях Україні очікується повернення "мінусової" температури
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
У північних областях та на північному сході найближчої ночі температура повітря може опускатися до 0… -3 С°.
Також холодніше, але без "мінусу" буде і на решті територій, в середньому +3…+7 С°.
Та протягом дня 5 квітня температура повітря підніметься до +13…+18 С° у більшості областей. У Житомирській, Вінницькій, Сумській та Харківській - місцями буде прохолодно +7…+9 С°.
Деяким регіонам слід бути готовими до дощу.
"Дощі, подекуди з грозами, пройдуть завтра у західних областях (через діяльність атмосферного фронту), досягнуть Вінниччини, а ввечері дійдуть до Житомирщини та Київщини, а також надвечір можливий дощ в Одеській області", - написала Наталка Діденко.
Решта території України - без опадів.
Погода у Києві
У столиці в п’ятницю, 5 квітня, також очікується холодна ніч, +1…+3 С°, але тепліший день: до +15 С°.
За словами синоптикині, можливо, і у Києві ввечері п’ятниці пройде невеликий дощ.
У суботу, 6 квітня, дощі будуть всюди, окрім східних областей, +15…+20 С°. а в неділю навпаки - дощі на сході, на решті територій - сухо і навіть із сонцем. Температура сягне +17… +22 С°.
- Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського зафіксувала у середу, 4 квітня, рекордну швидкість вітру в Києві.
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