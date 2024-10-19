Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що неділя в Україні буде прохолодною. Так, у більшості областей очікується +9...+12 °C.



Найхолодніше буде на сході - +6...+9 °C, а найтепліше - у західній частині - +10...+15 °C.



Крім того, вночі у більшості областей України прогнозуються заморозки.

Дощі 20 жовтня ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. На решті території опадів не очікується.

Погода у столиці та коли очікувати потепління

У Києві неділя також мине без дощів. Вночі передбачаються заморозки, а вдень температура триматиметься на рівні +10 °C.

За даними синоптикині, вже з понеділка, 21 жовтня, домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря.

Тож з початку нового тижня в Україні очікується потепління.