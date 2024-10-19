Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікується потепління після перших заморозків
Уночі неділі, 20 жовтня, у більшості областей України очікуються перші заморозки. Проте вже з початку наступного тижня температура у регіонах підійметься
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Зазначається, що неділя в Україні буде прохолодною. Так, у більшості областей очікується +9...+12 °C.
Найхолодніше буде на сході - +6...+9 °C, а найтепліше - у західній частині - +10...+15 °C.
Крім того, вночі у більшості областей України прогнозуються заморозки.
Дощі 20 жовтня ймовірні в Криму, на Запоріжжі, Луганщині та Донеччині. На решті території опадів не очікується.
Погода у столиці та коли очікувати потепління
У Києві неділя також мине без дощів. Вночі передбачаються заморозки, а вдень температура триматиметься на рівні +10 °C.
За даними синоптикині, вже з понеділка, 21 жовтня, домінуючий антициклон блокуватиме опади на підході до України та дозволить сонцю додатково прогрівати повітря.
Тож з початку нового тижня в Україні очікується потепління.
- Як прогнозувалося раніше, у суботу та неділю в деяких регіонах на сході та півдні України дощитиме.
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