На вихідних у деяких регіонах України дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко
У суботу та неділю в деяких регіонах на сході та півдні України, ймовірно, дощитиме. Також очікуються тумани на заході України
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, на вихідних 19-20 жовтня ймовірні дощі на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та в Криму. На решті території України в ці дні переважатиме суха погода з сонячними проясненнями.
Водночас синоптикиня попередила про тумани зі зниженням видимості до 300-500 метрів на заході України.
Уночі прогнозуються заморозки по всій території України, окрім південного сходу. Також удень 19 жовтня холодно буде на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму: +6...+9 °C.
Тепло на вихідних буде на заході країни та на Одещині. Протягом дня там очікується +11...+15 °C. На решті території України +8...+12 °C.
Погода в Києві
"У Києві на вихідних буде прохолодно, свіже повітря покаже вночі +1...+4 °C, місцями заморозки, вдень +10...+11 °C", - написала Наталка Діденко.
Проте, за її словами, вже з 21 жовтня по всій Україні очікується потепління до +12...+17 °C.
- У п'ятницю, 18 жовтня, у більшості регіонів України прогнозуються заморозки. Також можливі дощі та сонячна погода.
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