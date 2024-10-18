На вихідних у деяких регіонах України дощитиме: прогноз погоди від Наталки Діденко

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, на вихідних 19-20 жовтня ймовірні дощі на Луганщині, Донеччині, Запоріжжі, Дніпропетровщині та в Криму. На решті території України в ці дні переважатиме суха погода з сонячними проясненнями.

Водночас синоптикиня попередила про тумани зі зниженням видимості до 300-500 метрів на заході України.

Уночі прогнозуються заморозки по всій території України, окрім південного сходу. Також удень 19 жовтня холодно буде на Луганщині, Донеччині, у Дніпрі з районами, на Запоріжжі та в Криму: +6...+9 °C.

Тепло на вихідних буде на заході країни та на Одещині. Протягом дня там очікується +11...+15 °C. На решті території України +8...+12 °C.

Погода в Києві

"У Києві на вихідних буде прохолодно, свіже повітря покаже вночі +1...+4 °C, місцями заморозки, вдень +10...+11 °C", - написала Наталка Діденко.

Проте, за її словами, вже з 21 жовтня по всій Україні очікується потепління до +12...+17 °C.