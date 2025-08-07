Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям у п’ятницю, 8 серпня
У п’ятницю, 8 серпня, по всій території України очікується суха та сонячна погода, що зумовлена впливом антициклону
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, температура повітря буде без особливих змін.
"Протягом дня в більшості областей України +24...+29, на півдні та південному сході +29...+33 градуси", - додала синоптикиня.
фото: Наталка Діденко
Якою буде погода у столиці?
У Києві 8 серпня опадів не прогнозується. Температура повітря, за інформацією Діденко, становитиме близько +25 градусів.
- Раніше синоптикиня Наталка Діденко повідомляла, що 7 серпня Україна опиниться в тилу атмосферного фронту, тому практично повсюди буде без опадів, а температура повітря знизиться на кілька градусів.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.25 Купівля 41.25Продаж 41.77
- EUR Купівля 48.06Продаж 48.74
- Актуальне
- Важливе