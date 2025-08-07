Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якої погоди чекати українцям у п’ятницю, 8 серпня

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, температура повітря буде без особливих змін.

"Протягом дня в більшості областей України +24...+29, на півдні та південному сході +29...+33 градуси", - додала синоптикиня.

фото: Наталка Діденко

Якою буде погода у столиці?

У Києві 8 серпня опадів не прогнозується. Температура повітря, за інформацією Діденко, становитиме близько +25 градусів.