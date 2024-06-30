Схоже, ТЦК матимуть доступи до рахунків фізосіб, - ЗМІ

Про це повідомляє видання "Фокус", яке опублікувало коментарі експерта з кібербезпеки та юристки щодо змін до закону про реєстр призовників, військовозобов'язаних і резервістів "Оберіг" (законопроєкт № 11143), зміни до якого схвалив президент України Володимир Зеленський.

Нова редакція документа дозволяє ЦВК, Податковій та Міграційній службам передавати особисті дані українських чоловіків віком від 17 до 60 років у базу даних реєстру "Оберіг". Натомість до внесення змін держорганам дозволялося передавати відомості про повнолітніх громадян.

Таким чином, імена та прізвища, податковий номер, реквізити паспорта та інша інформація всіх військовозобов'язаних українців можуть опинитися в розпорядженні військкоматів, пояснює видання і додає, що закон не визначає детально типи даних і межі дозволу їх використання співробітниками ТЦК.

Зазначається, що у реєстрі "Оберіг" з'являться відомості про відкрите виконавче провадження та притягнення до адміністративної відповідальності за порушення мобілізаційного законодавства.

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Через повну цифровізацію військовозобов'язаних для спрощення процесу мобілізації та усунення корупційних ризиків у контактах з працівниками ТЦК, "Фокус" ставить питання, чи збережеться в країні поняття таємниці та права на захист персональних даних. Експерт із кібербезпеки Костянтин Корсун заявив виданню, що такі дії означають автоматичну відмову людини від права на особисті дані.

"Тепер держава може робити що завгодно з наданими відомостями. Можлива резистентність протестована — вона виявилася низькою. Українцям все одно на свої персональні дані", - зазначив експерт.

Він додає, що якщо дані всіх громадян чоловічої статі без їхньої згоди потраплять до будь-якого реєстру, це можна розцінити як цілковиту неповагу до захисту персональних даних і порушення прав людини.

Також є ризик зламу реєстру військовозобов'язаних. Попри те, що система захисту реєстру "Оберіг" постійно вдосконалюється, росіяни здатні її зламувати, попереджає фахівець.

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Щодо таємниці інформації про банківський рахунок, операції і відомостей про клієнта, які гарантують банки в Україні, адвокатка юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко зазначила у коментарі "Фокусу", що судячи з тенденції, працівникам ТЦК хочуть надати доступ секретного рівня, а у підписаному президентом законі не прописано, що вони побачать стан грошових рахунків у банках.

Юристка підкреслила відсутність ясності щодо механізму входу до реєстру "Оберіг".

"Йдеться фактично про дозвіл копатися в гаманцях українців. Який стосунок наявність рахунку в банку має до призову до ЗСУ? Надання доступу до демографічного реєстру можна зрозуміти — дізнаються, де особа зареєстрована. Акти цивільного стану дадуть відомості про наявність дітей і дружини. Усе інше — під великим питанням", - прокоментувала адвокатка.