Скрізь світитиме сонце: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних

Про це інформує Наталка Діденко.

Згідно з прогнозом, температура повітря в Україні вночі коливатиметься в межах +14...+19 °C, на півдні до +20...+22 °C, а в денні години повсюди буде комфортно тепло, +25...+29 °C, у центральних областях подекуди до +30 °C, у південній частині ще спекотно +30...+33 °C.

Синоптикиня вказує, що скрізь світитиме сонце, але локальні дощі найближчої ночі пройдуть на Житомирщині, Чернігівщині, Київщині, а в неділю аж ввечері місцями в західних областях.

Погода в столиці

У Києві найближчої ночі та завтра вранці є ймовірність невеликого дощу, а вдень у суботу та впродовж доби 10 серпня домінуватиме суха повітряна маса. Температура повітря вночі в Києві буде в межах +14...+16 °C, вдень очікується +25...+27 °C.

У понеділок у Києві посвіжішає до +22...+23 °C, надалі знову буде сонячно, температура +25...+27 °C.

