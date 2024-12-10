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Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність і є найвищою у світі

Катерина Єсікова
10 грудня, 2024 вiвторок
08:43
Суспільство Ілюстративне фото

У 2024 році рівень смертності в Україні є найвищим на планеті - з січня по червень включно народилося 87 655 громадян, а померло 250 972

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Про це повідомляє NV із посиланням на дані Мін'юсту.

Так, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей - це на 9% менше, ніж за перше півріччя 2023 року, та у 1,5 раза менше ніж за аналогічний період 2021 року. 

"Загалом у 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч немовлят. І це вже був найменший показник за час незалежності. 2024 рік поб'є цей антирекорд. У 2022 році народилися майже 207 тисяч дітей, у 2021 році - 277,8 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році рівень смертності в Україні є найвищим у світі - 18,6 на 1000 людей. З січня по червень включно в Україні народилося 87 655, а померло 250 972 громадян.

"Демографічна ситуація в Україні стала невідворотно негативною ще з початком агресії Росії. При нормі коефіцієнта народжуваності 2,15 дитини на одну жінку, у 2023 році він був 0,7, за 2024 рік очікується у 0,6", - йдеться у повідомленні.

  • Президент України Володимир Зеленський 8 грудня оприлюднив нові дані про кількість втрат серед українських військових від початку повномасштабної війни.
Теги:
Новини
Україна
Війна з Росією
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