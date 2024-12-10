Смертність в Україні втричі перевищує народжуваність і є найвищою у світі

Про це повідомляє NV із посиланням на дані Мін'юсту.

Так, за перше півріччя 2024 року в Україні народилося 87 655 дітей - це на 9% менше, ніж за перше півріччя 2023 року, та у 1,5 раза менше ніж за аналогічний період 2021 року.

"Загалом у 2023 році в Україні народилося понад 187 тисяч немовлят. І це вже був найменший показник за час незалежності. 2024 рік поб'є цей антирекорд. У 2022 році народилися майже 207 тисяч дітей, у 2021 році - 277,8 тисячі", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 2024 році рівень смертності в Україні є найвищим у світі - 18,6 на 1000 людей. З січня по червень включно в Україні народилося 87 655, а померло 250 972 громадян.

"Демографічна ситуація в Україні стала невідворотно негативною ще з початком агресії Росії. При нормі коефіцієнта народжуваності 2,15 дитини на одну жінку, у 2023 році він був 0,7, за 2024 рік очікується у 0,6", - йдеться у повідомленні.