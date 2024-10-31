SMM-менеджер акаунту Зеленського в Instagram помилково опублікував лінк на магазин гелловінських костюмів замість відео про зустріч президента

Про це написало UNITED24Media.

Вказано, що кілька днів тому, коли президент України мав зустріч з президенткою Ісландії, на його офіційній сторінці в Instagram з'явився анонс на відео з офіційної церемонії. Втім, опублікований помилково лінк показував не запис зустрічі, а магазин дитячих гелловінських костюмів.

Фото: instagram.com/united24.media/

Як з'ясувалося, це сталося через помилку SMM-менеджера акаунту Зеленського в Instagram, який шукав костюм на Гелловін для свого 4-річного сина Матвія.

"Ця мила SMM-помилка лише доводить, що усі ми, перш за все, люди. Навіть у часи війни українці залишаються батьками, яким потрібно знайти костюм на Гелловін для своїх дітей", - наголосили в UNITED24Media.