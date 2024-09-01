Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко
Перший тиждень осені в Україні розпочнеться із сонячної та переважно сухої погоди. Проте локальні дощі можливі на півдні та південному сході
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Прогнозується, що ранок понеділка, 2 вересня, в Україні буде свіжим з температурою повітря +18...+23 °C. Вдень очікується спека до +28...+33 °C, а увечері - знову прохолода.
Антициклон організує суху і сонячну погоду, однак у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.
Погода у столиці
У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 °C.
Синоптикиня додала, що перше, молоде "бабине літо" зазвичай триває з 28 серпня по 11 вересня.
- Серпень, як і літо, в Україні завершилося теплою і переважно сухою погодою. Водночас відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня.
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