Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко

Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко

Світлана Кравченко
1 вересня, 2024 неділя
12:17
Суспільство літо

Перший тиждень осені в Україні розпочнеться із сонячної та переважно сухої погоди. Проте локальні дощі можливі на півдні та південному сході

Зміст

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Прогнозується, що ранок понеділка, 2 вересня, в Україні буде свіжим з температурою повітря +18...+23 °C. Вдень очікується спека до +28...+33 °C, а увечері - знову прохолода.

Антициклон організує суху і сонячну погоду, однак у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.

Погода у столиці

У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 °C.

Синоптикиня додала, що перше, молоде "бабине літо" зазвичай триває з 28 серпня по 11 вересня.

  • Серпень, як і літо, в Україні завершилося теплою і переважно сухою погодою. Водночас відчутне послаблення спеки очікується вже у перших числах вересня.
Теги:
Україна
Прогноз погоди
Погода з Наталкою Діденко
погода в Україні
Читайте також:
Зеленський і Путін
Автор Влад Дідусь
30 серпня, 2024 п'ятниця
"Україна програла війну щонайменше 18 місяців тому": фейки й маніпуляції світових ЗМІ за 30 серпня
Автор Ксенія Золотова
30 серпня, 2024 п'ятниця
Командувач Повітряних сил Олещук публічно звернувся до нардепки Безуглої після її дописів про катастрофу F-16
Путін
Автор Віталій Бесараб
28 серпня, 2024 середа
"У Кремлі знатно перелякались": генерал армії України Маломуж пояснив, чому РФ знову взялася за ядерний шантаж
Київ
+28°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 40.92
    Купівля 40.92
    Продаж 41.4
  • EUR
    Купівля 45.3
    Продаж 45.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, неділя
1 вересня
12:09
вибух
Росіяни пошкодили цивільне підприємство у Люботині на Харківщині: троє людей поранені
11:59
Балістика, ракета, шахед, дрон, атака
За минулий тиждень РФ випустила по Україні 160 ракет, 780 КАБів і 400 дронів, - Зеленський
11:47
Оновлено
У Москві після атаки БПЛА палає НПЗ та ДРЕС, також горить електростанція у Тверській області
11:31
Fatman Scoop
Американський репер Fatman Scoop помер під час свого концерту, втративши свідомість на сцені
11:15
Оновлено
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині
Росія вдарила по вантажних зерновозах на Сумщині: загинула людина, є поранені
11:06
Олександр Камишін
Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Камишін очолив Федерацію шахів України
10:30
За добу росіяни 20 разів обстріляли Донеччину: є загиблий, поранено 4 цивільних
10:18
Сектор Гази
У тунелях під сектором Гази знайшли тіла 6 ізраїльських заручників
10:17
Хорватія
Хорватія передала Україні роботизовану систему розмінування
09:51
Атака шахедів, ЗСУ
"Били по українському зерну": сили ППО за ніч ліквідували 8 з 11 ворожих "шахедів"
09:42
Камала Гарріс
Гарріс закликала Трампа залишати мікрофони постійно включеними під час дебатів
09:39
Александар Вучич
"Сербія не є троянським конем для РФ": Вучич заперечив тісні зв'язки з Путіним
09:35
Ексклюзив
Випалені будівлі, воронки від снарядів і руїни: воїни 24-ї ОМБр показали зруйнований росіянами Часів Яр
Росіяни окупували лише 10% Часового Яру, - пресслужба 24-ї ОМБр ім. Короля Данила
09:16
новини Львівщини
Росіяни зранку вдарили по Харківщині: постраждали двоє цивільних
09:14
Крим
За 20 км від Криму стався землетрус
08:58
поліція
У Куп'янську російський FPV-дрон атакував автомобіль поліції: двох правоохоронців поранено, один загинув
08:55
хімічна атака
У серпні росіяни скинули 196 боєприпасів з отруйними речовинами на позиції ЗСУ, - ОСУВ "Таврія"
08:27
Оновлено
ЗСУ генштаб війна з Росією
За добу на фронті відбулося майже 200 боєзіткнень: де росіяни атакують найактивніше
08:20
Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking
Нідерланди передадуть Україні 28 гусеничних машин Viking
07:52
російські окупанти
Росія передислокувала резервні підрозділи з Покровського напрямку на Курщину, - ISW
07:42
Вибух
Окупанти вночі двічі атакували Слатине на Харківщині: постраждали 6 людей, серед них - вагітна жінка
07:25
Оновлено
"Буян-М"
РФ завела свої кораблі у Чорному морі до місць базування
07:16
Інфографіка
втрати окупантів
Десять танків, 22 артсистеми і 1350 окупантів: Генштаб оновив втрати армії РФ за добу на фронті
00:18
Інфографіка
Паралімпіада-2024, Олександр Комаров
Паралімпіада-2024: який вигляд має медальний залік після 3-го дня Ігор
2024, субота
31 серпня
23:39
Оновлено
Сергій Лавров
"Дехто каже, що він уже склеїв ласти": Кислиця написав неоднозначний твіт про Лаврова
22:59
без світла, свічка блекаут
В Укренерго повідомили, коли вимикатимуть світло 1 вересня
22:16
ЗСУ війна фронт
Росіяни можуть бути у Покровську вже в середині вересня, - The Telegraph
22:11
Джастін Лонвейк
"Динамо" позбулось футболіста збірної Суринаму
22:05
Засекретити локації та відомості про підприємства ВПК: депутати та представники оборонної галузі підготували законопроєкт
21:28
Віктор Коваленко
Ексфутболіст збірної України покинув "Аталанту"
21:22
Володимир Зеленський
Зеленський звернувся до Заходу: "Нам потрібні і дозволи на далекобійність, і ваші далекобійні снаряди та ракети"
21:01
США виділили $800 млн на енергетичний сектор України
20:56
Мобільний зв’язок, смартфон, телефон
Електронний військовий квиток з'явиться за пів року
20:45
Ексклюзив
На Софійській площі у Києві відкрили фотовиставку пам'яті військових, загиблих у війні з РФ
20:38
Роберт Левандовські, Барселона, Ла Ліга
"Барселона" забила 7 мʼячів і знищила "Вальядолід" у Ла Лізі
20:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 31 серпня: скільки коштують долар, євро та злотий
20:36
Ексклюзив
Володимир Путін
"Дуже хоче принизити Міжнародний кримінальний суд": Портников про візит Путіна до Монголії
20:16
На Полтавщині підлітки зґвалтували на пляжі 12-річного хлопця: під тиском громади відкрито кримінальне провадження
20:11
Оновлено
Рух, УПЛ, чемпіонат України
"Ворскла" зіграла в нічию з "Карпатами", "Полісся" розбило "Чорноморець". Розклад і результати матчів 5-го туру УПЛ
20:07
Ексклюзив
Володимир Путін та Дональд Трамп
Для Трампа Україна була, є і буде неприємним барʼєром, який заважає встановити хороші звʼязки з Росією, - Портников
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV