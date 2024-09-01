Сонячно і сухо всюди, окрім двох регіонів: прогноз погоди на 2 вересня від Наталки Діденко

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.



Прогнозується, що ранок понеділка, 2 вересня, в Україні буде свіжим з температурою повітря +18...+23 °C. Вдень очікується спека до +28...+33 °C, а увечері - знову прохолода.



Антициклон організує суху і сонячну погоду, однак у південній частині України та місцями на Дніпропетровщині ймовірні грозові дощі.

Погода у столиці

У Києві 2 вересня очікується світлий сонячний день із максимальною температурою до +30 °C.



Синоптикиня додала, що перше, молоде "бабине літо" зазвичай триває з 28 серпня по 11 вересня.