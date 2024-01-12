Спалах африканської чуми свиней: в Україні створили інтерактивну карту

Про це повідомляє офіційний сайт асоціації "Свинарі України".

У співпраці із Держпродспоживслужбою "Свинарі України" створила нову інтерактивну карту випадків АЧС (африканської чуми свиней). Тут зафіксовані всі випадки хвороби, починаючи з 2012 року.

"За допомогою АЧС-карти виробники свинини постійно матимуть доступ до оновленої статистики спалахів цього захворювання. Зможуть відстежувати географію поширення вірусу та краще орієнтуватися в епізоотичній ситуації в галузі", - йдеться у повідомленні.

Карта доступна за посиланням.