Спалах африканської чуми свиней: в Україні створили інтерактивну карту
Асоціація "Свинарі України" запустила оперативну карту спалахів АЧС в Україні
Про це повідомляє офіційний сайт асоціації "Свинарі України".
У співпраці із Держпродспоживслужбою "Свинарі України" створила нову інтерактивну карту випадків АЧС (африканської чуми свиней). Тут зафіксовані всі випадки хвороби, починаючи з 2012 року.
"За допомогою АЧС-карти виробники свинини постійно матимуть доступ до оновленої статистики спалахів цього захворювання. Зможуть відстежувати географію поширення вірусу та краще орієнтуватися в епізоотичній ситуації в галузі", - йдеться у повідомленні.
Карта доступна за посиланням.
- У вівторок, 7 листопада, у Полтавській області виявили африканську чуму свиней.
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