Спека повернулася й ще триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 20 серпня
У вівторок, 20 серпня, у більшості регіонів України пануватиме висока температура повітря й суха погода. Однак у деяких областях можливі локальні дощі
Про це повідомила Наталка Діденко.
Зазначається, що 20 серпня в більшості областей максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °C, місцями +35...+37 °C. У західних областях буде трохи легше - +27...+32 °C.
Значна частина України належатиме полю високого атмосферного тиску, тому 20 серпня переважатиме суха погода.
Проте місцями на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, а ввечері у вівторок і на Житомирщині є ймовірність короткочасних дощів з грозами.
Погода в столиці
У Києві 20 серпня буде дуже спекотно, сухо і сонячно. Температура підійметься до +33...+35 °C.
Синоптикиня також наголошує, що спекотна погода в Україні ще протримається найближчим часом. Проте ось 22 серпня очікується послаблення спеки на заході, півночі та на Вінниччині.
Водночас південь та схід України й надалі перебуватимуть серед +33...+37 °C.
- Як прогнозувалося раніше, наступного тижня більшість областей України накриє спекотна погода з температурою повітря до +35 °C і вище. Стовпчики термометрів опустяться ближче до 24 серпня.
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