Спека повернулася й ще триватиме: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода в Україні 20 серпня

Про це повідомила Наталка Діденко.

Зазначається, що 20 серпня в більшості областей максимальна температура повітря становитиме +30...+35 °C, місцями +35...+37 °C. У західних областях буде трохи легше - +27...+32 °C.

Значна частина України належатиме полю високого атмосферного тиску, тому 20 серпня переважатиме суха погода.

Проте місцями на Волині, Рівненщині, Львівщині, Івано-Франківщині, Закарпатті, а ввечері у вівторок і на Житомирщині є ймовірність короткочасних дощів з грозами.

Погода в столиці

У Києві 20 серпня буде дуже спекотно, сухо і сонячно. Температура підійметься до +33...+35 °C.

Синоптикиня також наголошує, що спекотна погода в Україні ще протримається найближчим часом. Проте ось 22 серпня очікується послаблення спеки на заході, півночі та на Вінниччині.

Водночас південь та схід України й надалі перебуватимуть серед +33...+37 °C.