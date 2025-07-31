Справа про напад на журналіста Макарова: поліція встановила, що він поранив себе сам

Про це інформує поліція Києва.

Правоохоронці дослідили усі наявні відео з камер спостереження, опитали ймовірних очевидців та провели слідчий експеримент і встановили, що у момент отримання чоловіком поранень сторонніх осіб поряд з ним не було.

"Поліція вилучила ймовірне знаряддя злочину – ніж та чохол до нього, який знайшли неподалік, та скерувала усе на експертизу. За результатами експертного дослідження, зразки ДНК, відібрані із речових доказів, належать виключно потерпілому, що вказує на те, що тілесні ушкодження чоловік завдав собі самостійно", - йдеться у повідомленні.

Крім того, Макаров пройшов комплексну судову психолого-психіатричну експертизу. Згідно з її висновком, у момент заподіяння поранень чоловік мав гостру реакцію на стрес і це могло повпливати на його дії.

Потерпілий визнав висновки експертизи. Відтак, правоохоронці закрили кримінальне провадження.