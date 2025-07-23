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"Справу Чернишова в НАБУ обіцяю не забирати": Кравченко розповів, у яких провадженнях можуть змінити підслідність

Катерина Ганжа
23 липня, 2025 середа
17:19
Суспільство Генпрокурор Руслан Кравченко

Генеральний прокурор України Руслан Кравченко заявив, що кримінальні провадження, які розслідує НАБУ, залишаться в компетенції бюро. За його словами, він зосередиться на справах, які розслідуються роками, але досі не мають конкретного результату

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Про це він сказав під час брифінгу, передає кореспондент Еспресо Дмитро Дідора.

"Сьогодні була нарада у президента України, він збирав всі правоохоронні органи - ДБР, міністра внутрішніх справ, Службу безпеки України, НАБУ, САП та генерального прокурора. Ми домовились працювати конструктивно і разом. Кожен по своєму напряму діяльності. І ніхто не буде заважати працювати, тому що в кожного достатня кількість кримінальних проваджень та роботи. Нам нема що ділити. Це є позиція генерального прокурора", - зазначив Руслан Кравченко. 

Він додав, що рішення про зміну підслідності не може ухвалюватися без детального аналізу справи.

"Спочатку треба взяти матеріали кримінального провадження, вивчити, подивитись, наскільки обґрунтовано проведені всі слідчі, негласні слідчі дії, розшукові дії, прийняті процесуальні рішення і наскільки кримінальне провадження розслідується, на якій стадії перебуває. І тільки після цього визначати, чи потрібна допомога іншого органу, чи розслідується достатньо, чи недостатньо. І потім, можливо, визначати підслідність за іншим органом", - пояснив генпрокурор. 

Він також акцентував, що не забиратиме в НАБУ справу віцепрем’єра Олексія Чернишова.

"Я вам в очі говорю і обіцяю, що справу Чернишова я стовідсотково забирати і віддавати іншому правоохоронному органу не буду, тому що я довіряю НАБУ та САП, які розслідують цю справу, здійснюють досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні. Якщо буде потрібна допомога, ми допоможемо. Якщо не потрібна, вони і будуть закінчувати це кримінальне провадження та відправляти обвинувальний акт, якщо вони приймуть це рішення, відправляти до суду і будуть підтримувати державне обвинувачення. І якщо їм буде потрібно на стадії підтримання державного обвинувачення допомога, авжеж, ми також будемо допомагати. І я особисто зможу допомогти, тому що у мене досвіду в підтриманні державного обвинувачення достатньо", - наголосив Кравченко.

Він додав, що наразі не ставить у пріоритет вивчення матеріалів проваджень, які перебувають на активній стадії досудового розслідування.

"Тому що велика кількість проваджень, ми все охопити не можемо, щоб вивчити. Авжеж, у мене є департамент… там є відділ прокурорів, які будуть мені допомагати вивчати кримінальні провадження для прийняття того чи іншого рішення. Але я буду в першу чергу звертати увагу на ті кримінальні провадження, які розслідуються довгий час, а саме рік, два, три і більше без прийняття процесуального рішення. Але це не означає, що я відразу це кримінальне провадження, яке б воно не було, відправлю за підслідністю до іншого правоохоронного органу в разі неефективності. Тому що треба неефективність встановити, подивитись, скільки там слідчих дій проведено, чи обґрунтовано вони проведені, чи в достатній кількості, чи зібрані всі необхідні докази за такий вагомий проміжок часу", - пояснив генеральний прокурор. 

Він навів приклад кримінального провадження щодо "ПриватБанку", зазначивши, що держава виділила п’ять мільярдів доларів допомоги фінустанові, однак ці кошти були роздані в кредити, що спричинило значні збитки.

"Посадові особи "ПриватБанку" та бенефіціари ухвалили рішення роздати в кредит. Нанесені збитки для нашої держави… Мені цікаво, я хочу, щоб ми всі разом - НАБУ, САП, органи прокуратури відшкодували ці завдані збитки нашій державі. Я подивлюсь, наскільки це там ґрунтовно розслідувано, на якій стадії. Якщо я встановлю, що неефективно і весь проміжок часу, рік, два, три роки нічого не робилось, я буду приймати рішення віддавати ефективному органу, слідчим та прокурорам, які будуть розслідувати і допомагати. Але це буде спільний результат. Наразі не ставиться у пріоритет вивчення матеріалів проваджень, які перебувають на активній стадії досудового розслідування. Ми тільки будемо допомагати", - резюмував Кравченко. 

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Теги:
Новини
Україна
Генеральна прокуратура
НАБУ
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