Спрощення процедури надання статусу УБД та е-квитки в громадському транспорті: Зеленський підписав низку законів

Про це свідчить інформація на сайті Ради.

Відповідно до документа електронний квиток прирівнюється до паперового.

Тепер Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України має розробити єдину форму для електронного квитка. Зокрема, відомство визначить обов'язкові реквізити та відомості, які мають бути в е-квитку.

Законопроєкт розроблявся урядом і був підтриманий Кабінетом Міністрів ще у червні 2021 року. Рада ухвалила його у першому читанні у січні 2022 року, а в другому читанні – 5 червня 2024 року.

Інші закони, які підписав Зеленський

26 червня президент також підписав закон щодо спрощення процедури надання статусу УБД. Рада ухвалила його на початку червня. Очікується, що закон поліпшить процес визначення статусу та забезпечення захисту прав осіб, які брали участь у бойових діях, а також сприятиме відновленню та розвитку суспільства.

Окрім того, глава держави підписав закон щодо повноваження Держспецзв'язку щодо закупівлі безпілотних систем, боєприпасів до них, а також засобів РЕБ. ВР ухвалила його 6 червня.