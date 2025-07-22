"Стало ручним правоохоронним органом": Железняк відреагував на ліквідацію НАБУ та САП

Про це повідомила кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Верховна Рада 22 липня ухвалила законопроєкт, що викликав значний резонанс серед народних депутатів. Документ містить положення, які, на думку багатьох, суттєво обмежують повноваження Національного антикорупційного бюро (НАБУ) та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП), підпорядковуючи їхню діяльність Генеральному прокурору.

Железняк різко відреагував на це рішення, заявивши, що фактично воно означає ліквідацію незалежності антикорупційних органів.

"Якщо коротко, сьогодні влада своїми голосами ліквідувала НАБУ та САП. Звичайно, юридично там ще буде щось залишатися, але по факту це перестає бути незалежним, та й напевно вже антикорупційним органом, а стає черговим ДБР, тобто ручним правоохоронним органом", - наголосив він.

За його словами, відтепер діяльність НАБУ та САП буде супроводжуватися Генеральним прокурором, який матиме право запитувати будь-які матеріали та інформацію, а також передавати справи до інших правоохоронних органів, таких як ДБР, СБУ чи Нацпол.

"Сьогодні було зроблено те, що відверто попередня влада і до них намагались зробити кілька разів, але у цих сьогодні точно вийшло, якраз на шосту річницю роботи парламенту", - додав нардеп.

Попри намір подати постанову для оскарження, Железняк висловив сумнів у її ефективності, оскільки, за його словами, сьогоднішнє рішення було ухвалене з грубими порушеннями регламенту, що навіть призвело до спроби відсторонення головуючого.

"Як не цинічно або символічно це буде звучати, цей закон був поданий 16 січня. Мені здається, що певна кореляція між намірами, що були в цьому законі, точніше, що вклали в цей закон, і відповідно, що відбулося, вона присутня", - пояснив нардеп.

Железняк зауважив, що "Слуги народу" не надали пояснень щодо необхідності таких змін, утримавшись від публічної аргументації, натомість "достатньо спокійно натиснули зелену кнопку".

"Я, відверто кажучи, вперше бачу настільки щиро радісного Бужанського. Процитую його в залі: "Оцей футбол мені подобається". Дуже круто, що вони на шостий рік повноваження досі вважають, що їх роботи з натискання зелених кнопок - це щось схоже на футбол, а не відповідальність, яку вони несуть перед всім народом України в час повномасштабної війни. Я переконаний, що зараз це буде нам багато грошей коштувати, навіть з точки зору міжнародної допомоги", - підсумував нардеп.