Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою

Про це повідомив журналіст та військовослужбовець Євген Спірін.

Зазначається, що о 12:00 у Михайлівському соборі відбудеться відспівання військовослужбовиці. Близько 13:30 відбудеться прощання на Майдані Незалежності.

Уже о 16:00 на Берковецькому кладовищі відбудеться поховання військової.

Що відомо про Олександру Рязанцеву

Шура Рязанцева виросла у родині військових у Криму. До повномасштабної війни вона працювала художницею з костюмів в українському кінематографі, входила до пʼятірки найуспішніших стилістів та вдягала українських зірок шоубізнесу.

"З Тіною Кароль, Ламою, гуртами O’Torvald і Kozak system працювала, з журналом Viva. Працювала художником з костюмів у багатьох стрічках. Також була свого часу особистим стилістом Володимира Зеленського і всього "95 кварталу", - розповідала вона в інтервʼю "Цензор.НЕТ" у 2022 році.

З початком повномасштабного вторгнення Шура Рязанцева вирушила у військкомат у Києві, її одразу відправили у Гостомель. Згодом вона вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.

11 червня сестра Валерія Рязанцева повідомила про смерть Олександри. У пресслужбі 78-го ОДШП уточнили, що військовослужбовиця померла від серцевої недостатності.