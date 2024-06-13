Стало відомо, де і коли відбудеться прощання із військовослужбовицею Шурою Рязанцевою
У п'ятницю, 14 червня, на Майдані Незалежності у Києві відбудеться прощання з українською військовослужбовицею Олександрою Рязанцевою з позивним "Ялта"
Про це повідомив журналіст та військовослужбовець Євген Спірін.
Зазначається, що о 12:00 у Михайлівському соборі відбудеться відспівання військовослужбовиці. Близько 13:30 відбудеться прощання на Майдані Незалежності.
Уже о 16:00 на Берковецькому кладовищі відбудеться поховання військової.
Що відомо про Олександру Рязанцеву
Шура Рязанцева виросла у родині військових у Криму. До повномасштабної війни вона працювала художницею з костюмів в українському кінематографі, входила до пʼятірки найуспішніших стилістів та вдягала українських зірок шоубізнесу.
"З Тіною Кароль, Ламою, гуртами O’Torvald і Kozak system працювала, з журналом Viva. Працювала художником з костюмів у багатьох стрічках. Також була свого часу особистим стилістом Володимира Зеленського і всього "95 кварталу", - розповідала вона в інтервʼю "Цензор.НЕТ" у 2022 році.
З початком повномасштабного вторгнення Шура Рязанцева вирушила у військкомат у Києві, її одразу відправили у Гостомель. Згодом вона вступила до підрозділу тероборони, а в останні місяці проходила службу у новому військовому підрозділі при ДШВ.
11 червня сестра Валерія Рязанцева повідомила про смерть Олександри. У пресслужбі 78-го ОДШП уточнили, що військовослужбовиця померла від серцевої недостатності.
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