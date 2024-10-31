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Стефанчук переконаний, що Зеленський підпише закон про скасування сезонного переведення годинників

Юлія Юліна
31 жовтня, 2024 четвер
16:26
Суспільство Руслан Стефанчук

Спікер парламенту Руслан Стефанчук упевнений, що президент підпише закон про скасування сезонного переведення годинників. Ніяких ризиків для економіки немає

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Про це він сказав у кулуарах парламенту 31 жовтня, передає кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

На його переконання, скасування переведень годинників сприятиме здоров'ю нації.

вже давно з цією ідеєю виходжу, і ця ідея - це ідея знову ж таки про справедливість, про біологічні ритми. Відповідно до статті 3-ї Конституції, немає нічого вище, ніж соціальна цінність, ніж людина, її життя і здоров'я", - заявив Стефанчук.

Він наголосив, що хотів би побачити конкретні розрахунки від тих людей, які кажуть про значні видатки внаслідок набуття чинності цього закону.

"Я не професійний якийсь суперподатківець, але рівень освіти мені дасть можливість зрозуміти й подивитися на ці видатки. Тим паче, що це абсолютно дисонує з висновками європейських наукових інституцій, які сьогодні всі заявили про те, що економія від переведення стрілок у часи новітніх технологій є абсолютно несуттєвою, некритичною", - зазначив спікер ВР і додав, що такої ж думки дотримується й міністр енергетики України Герман Галущенко.

  • 16 липня Верховна Рада України ухвалила закон про скасовування переведення часу в Україні з зимового на літній.
  • 24 жовтня BBC з посиланням на джерела писало, що президент України Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників. У ніч на 27 жовтня Україна перейшла на зимовий час – стрілки годинників перевели на годину назад.

Читайте також: Жити за київським часом: що означає скасування літнього часу та яка історія переведення годинників

Теги:
Новини
Україна
Верховна Рада
Володимир Зеленський
Руслан Стефанчук
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