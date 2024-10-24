Зеленський не планує підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників, - ВВС

Про це повідомляє ВВС із посиланням на власні джерела.

Нагадаємо, що проєкт законопроєкту про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.

Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його скерували на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.

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Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть: "Не планує президент підписувати".

Між тим, інший співрозмовник також запевнив ВВС, що підпису не буде. За його словами, в Раді все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки в кілька мільярдів".

Тому в ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників переведуть на годину назад.