Зеленський не планує підписувати закон про скасування сезонного переведення годинників, - ВВС
Президент України Володимир Зеленський не планує підписувати законопроєкт №4201, який скасовує сезонне переведення годинників
Про це повідомляє ВВС із посиланням на власні джерела.
Нагадаємо, що проєкт законопроєкту про обчислення часу в Україні №4201, який скасовує сезонне переведення годинників, депутати підтримали в другому читанні 16 липня.
Згодом законопроєкт підписав голова Верховної Ради, і 21 серпня його скерували на підпис президенту. Однак Володимир Зеленський його досі не підписав.
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Як повідомив ВВС Україна співрозмовник в президентській команді, цей закон так і не підпишуть: "Не планує президент підписувати".
Між тим, інший співрозмовник також запевнив ВВС, що підпису не буде. За його словами, в Раді все порахували й побачили мінуси для економіки - "вилізли збитки в кілька мільярдів".
Тому в ніч на неділю, 27 жовтня, Україна перейде на зимовий час - стрілки годинників переведуть на годину назад.
- 16 липня Верховна Рада України ухвалила закон про скасовування переведення часу в Україні з зимового на літній.
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