Стефанчук порадив тим, хто сумнівається у легітимності Зеленського, звертатись після 20 травня до Конституційного суду

Про це він розповів під час візиту в Туреччину, відповідаючи на запитання Укрінформу про існування спекуляцій щодо втрати легітимності президента України після 20 травня, коли минає 5-річний термін його перебування на посаді.

"У нас нема жодних сумнівів у тому, що президент України Володимир Зеленський є легітимним. У кого немає такої впевненості, нехай подає до Конституційного суду. Підставою до нашої впевненості є Конституція України, де чітко прописано, що повноваження президента завершуються в той день, коли вступає в повноваження наступний президент України. У той же час Закон України "Про правовий режим воєнного стану" говорить, що під час воєнного стану вибори проводитися не можуть", - зазначив Стефанчук.

Голова ВР також розповів, що наступні вибори президента України відбудуться протягом 60-ти днів після скасування воєнного стану.

"Розумію, що дехто хотів би, щоб в Конституції України було все чітко зазначено, але наш Основний закон писався як Конституція мирного часу. І ніхто в той час, далекому 1996 році, не міг уявити те, що буде відбуватися зараз. І це ще раз підтверджує те, що нам, можливо, треба буде думати після завершення цієї війни про те, як вдосконалити ті чи інші положення Конституції, внести зміни. Але не зараз (не маємо ані підстав, ані можливостей це робити), бо зараз нам потрібно виграти війну", - додав Стефанчук.