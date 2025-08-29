Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Суспільство Фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, - Стерненко

Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
12:45
Суспільство сили ППО

Громадський діяч Сергій Стерненко повідомив про нові накази щодо переведення військовослужбовців протиповітряної оборони у піхотні підрозділи

Зміст

Про це він написав у телеграм.

Стерненко каже, що нові переведення почалися після останніх масштабних повітряних атак РФ. За його словами, це стосується зокрема й операторів дронів-перехоплювачів.

"З одного боку ми говоримо про те, що зараз розбудуємо систему протиповітряної оборони, а з іншого боку — власними рішеннями її руйнуємо", — зазначив Стерненко.

Він наголосив, що такі кроки ухвалюються на тлі активного нарощування виробництва ударних безпілотників типу Shahed у РФ, що становить серйозну загрозу для України.

"Передали в один з підрозділів ППО перехоплювачі. А там вже нема кому ними працювати", - розповів волонтер.

  • У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Внаслідок ударів у Києві загинуло щонайменше 19 людей, серед них - 4 дітей.
  • У середу ввечері, 27 серпня, російська злочинна армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинули 23 людини, ще 53 людини були поранені.
