Фіксуємо нові накази на переведення фахівців ППО у піхоту, - Стерненко
Громадський діяч Сергій Стерненко повідомив про нові накази щодо переведення військовослужбовців протиповітряної оборони у піхотні підрозділи
Про це він написав у телеграм.
Стерненко каже, що нові переведення почалися після останніх масштабних повітряних атак РФ. За його словами, це стосується зокрема й операторів дронів-перехоплювачів.
"З одного боку ми говоримо про те, що зараз розбудуємо систему протиповітряної оборони, а з іншого боку — власними рішеннями її руйнуємо", — зазначив Стерненко.
Він наголосив, що такі кроки ухвалюються на тлі активного нарощування виробництва ударних безпілотників типу Shahed у РФ, що становить серйозну загрозу для України.
"Передали в один з підрозділів ППО перехоплювачі. А там вже нема кому ними працювати", - розповів волонтер.
- У ніч проти 28 серпня російські війська атакували Україну дронами та ракетами. Внаслідок ударів у Києві загинуло щонайменше 19 людей, серед них - 4 дітей.
- У середу ввечері, 27 серпня, російська злочинна армія запустила ударні БПЛА та ракети по території України. У Києві загинули 23 людини, ще 53 людини були поранені.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.07 Купівля 41.07Продаж 41.56
- EUR Купівля 47.87Продаж 48.55
- Актуальне
- Важливе