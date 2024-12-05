Сто українських шкіл отримають допомогу від ЮНІСЕФ на підготовку до зими

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України.

"UNICEF Ukraine виділить по 290 500 грн, які були надані урядом Норвегії ще 100 українським школам для підготовки до зимового періоду. Це дасть змогу забезпечити умови для якісного навчання", - йдеться у повідомленні.

На що можна буде витратити гроші?

У Міносвіти зазначили, що кошти можна буде витратити на:

утеплення приміщень, заміну вікон і дверей;

ремонт та закупівлю електричних і теплогенерувальних установок;

оновлення інженерних мереж;

ремонт шкільних їдалень у межах реформи харчування.

"Це важливий крок для підтримки шкіл, які, незважаючи на складні умови війни, продовжують очно надавати освіту для наших дітей", - додали в Міністерстві освіти.