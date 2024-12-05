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Сто українських шкіл отримають допомогу від ЮНІСЕФ на підготовку до зими

Катерина Ганжа
5 грудня, 2024 четвер
12:00
Суспільство школа

Сто українських шкіл отримають допомогу від ЮНІСЕФ для підготовки до зимового періоду

Зміст

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. 

"UNICEF Ukraine виділить по 290 500 грн, які були надані урядом Норвегії ще 100 українським школам для підготовки до зимового періоду. Це дасть змогу забезпечити умови для якісного навчання", - йдеться у повідомленні.

На що можна буде витратити гроші? 

У Міносвіти зазначили, що кошти можна буде витратити на: 

  • утеплення приміщень, заміну вікон і дверей; 
  • ремонт та закупівлю електричних і теплогенерувальних установок; 
  • оновлення інженерних мереж; 
  • ремонт шкільних їдалень у межах реформи харчування.

"Це важливий крок для підтримки шкіл, які, незважаючи на складні умови  війни, продовжують очно надавати освіту для наших дітей", - додали в Міністерстві освіти.

  • Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) у 2024 році планує виділити для України 450 млн доларів, які спрямують на підтримку прифронтових регіонів країни.
Теги:
Новини
Україна
освіта
ЮНІСЕФ
допомога Україні
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