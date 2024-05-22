Студенти American University Kyiv представили Україну на випускній церемонії в Аризоні

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

American University Kyiv - це приватний університет, що пропонує вищу освіту американського зразка. Він розпочав свою операційну діяльність за 3 тижні до повномасштабного вторгнення Росії в Україні, але попри складнощі продовжив працювати та розвиватися.

Наразі в університеті навчається близько 350 студентів. Це майбутні менеджери, підприємці та спеціалісти ІТ.

За словами ректора університету Яцека Лешкова, одна з найважливіших переваг університету - це можливість отримати подвійний диплом - від самого українського університету та американський від партнера у США - Arizona State University - одного з найбільших у Штатах, який до того ж є лідером у цифровому та дистанційному навчанні.

"Наші навчальні програми повністю синхронізовані з програмами Arizona State University. Можливість отримання подвійного диплома є дуже важливим з погляду побудови успішної кар’єри в Україні і на глобальних ринках", - підкреслив Яцек Лешков.

Ректор поділився, що тиждень тому відбувся перший випускний українських студентів в Arizona State University.

"Багато хто з наших студентів змогли відвідати випускну церемонію в США. Я був дуже щасливий від того, що студенти стали важливою частиною і несли український прапор під час масштабної випускної церемонії в Arizona State University", - сказав він.

В університеті кажуть, що пишаються своїми випускниками та впевнені, що вони будуть розбудовувати й прославляти Україну.

"Україна – Батьківщина "Мрії" - найбільшого літака в історії людства. Через війну вона була зруйнована, але ніхто не може знищити справжню українську мрію про свободу, незалежність та процвітання", - наголосили студенти під час промови.