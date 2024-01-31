Суд конфіскував у росіян 4 сільськогосподарські ділянки на Київщині

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що громадяни РФ стали власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення на Київщині, адже проігнорували вимоги земельного законодавства України, не здійснивши їх відчуження протягом року.

"Відповідно до законодавства, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права", - зазначили в повідомленні.

Підкреслюється, що окружна прокуратура звернулася з позовами до суду, які задоволено в повному обсязі. Загалом вона подала 13 таких позовів.