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Головна Суспільство Суд конфіскував у росіян 4 сільськогосподарські ділянки на Київщині

Суд конфіскував у росіян 4 сільськогосподарські ділянки на Київщині

31 січня, 2024 середа
18:19
Суспільство суддя_суддівська мантія

Згідно з позовами Вишгородської окружної прокуратури, суд ухвалив рішення конфіскувати чотири земельні ділянки на території Поліської та Іванківської об’єднаних територіальних громад Київщини у власність держави

Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

Встановлено, що громадяни РФ стали власниками земельних ділянок сільськогосподарського призначення на Київщині, адже проігнорували вимоги земельного законодавства України, не здійснивши їх відчуження протягом року.

"Відповідно до законодавства, землі сільськогосподарського призначення не можуть перебувати у власності іноземних громадян. Якщо до особи переходить право власності на земельну ділянку, яка не може набуватися нею у власність, ця ділянка підлягає відчуженню її власником протягом року з моменту переходу такого права", - зазначили в повідомленні.

Підкреслюється, що окружна прокуратура звернулася з позовами до суду, які задоволено в повному обсязі. Загалом вона подала 13 таких позовів.

  • 14 листопада суд у Львівській області повернув у державну власність чотири земельні ділянки, які належали громадянину РФ. Він отримав їх у спадок і здавав в оренду.

Теги:
Україна
Росія
Київщина
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