Суд обрав запобіжний захід блогеру Олександру Слобоженку
За матеріалами детективів Головного підрозділу детективів Бюро економічної безпеки суд обрав тримання під вартою як запобіжний захід столичному блогеру Олександру Слобоженку. Наразі він перебуває у розшуку
Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.
Зазначають, що довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Його взято під варту в залі суду.
У БЕБ нагадують, детективи викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.
Встановлено, що він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн.
Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.
Досудове розслідування триває.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
Фото: https://t.me/esbu_gov_ua
- Офіс генпрокурора підозрює відомого столичного блогера з аудиторією 429 тис. підписників у Instagram в ухиленні від сплати податків на понад 200 млн грн. У відомстві не називають імʼя фігуранта, але фотографії свідчать, що мова йде про Олександра Слобоженка.
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