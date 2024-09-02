Суд обрав запобіжний захід блогеру Олександру Слобоженку

Про це повідомляє Бюро економічної безпеки.

Зазначають, що довіреній особі арбітражника суд змінив раніше обраний запобіжний захід на тримання під вартою із можливістю внесення застави у розмірі 45 млн 420 тис. грн. Його взято під варту в залі суду.

У БЕБ нагадують, детективи викрили компанію відомого блогера-арбітражника в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах.

Встановлено, що він разом з довіреною особою умисно ухилився від сплати податків на понад 200 млн грн.

Детективи БЕБ арештували 8 транспортних засобів, серед яких елітні супер/спорт кари, квартири та нерухомість в столиці.

Досудове розслідування триває.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

Фото: https://t.me/esbu_gov_ua