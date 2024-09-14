"Світ бажає перейняти їх досвід": Зеленський і Сирський привітали українських воїнів з Днем танкових військ

Свої привітання вони опублікували у телеграм.

Зеленський наголосив, що українські танкові підрозділи своїм професіоналізмом досягають високих результатів у стійкій обороні, успішних контратаках, точному вогні, знищенні ворога та його техніки.

"Дякую нашим танкістам, усім, хто ремонтує техніку, за вашу хоробрість, високу майстерність і справжній український характер. З Днем танкових військ! Слава всім, хто виборює незалежність України!" - висловив привітання президент.

Головком Сирський зауважив, що широкомасштабна російська агресія стала перевіркою сили і міці українського війська, яку наші танкісти гідно пройшли.

"Наші воїни-танкісти володіють передовим досвідом ведення бойових дій в умовах війни нового типу і чи не увесь світ бажає перейняти цей досвід. Адже нині використовується нова тактика застосування бронетехніки з урахуванням ефективної протидії ворожим fpv-дронам та іншим безпілотним засобам", - зазначив головком.

Сирський подякував тисячам українських танкістів, які у ці хвилини дають відсіч московському агресору на передовій.

"Дорогі воїни! Прийміть найщиріші вітання! Бажаю вам та вашим родинам міцного здоров’я і благополуччя. Мої окремі слова подяки українським танкобудівникам, інженерам-механікам і майстрам, які цілодобово працюють над ремонтом та відновленням української і трофейної бронетехніки, що і далі буде нищити російських загарбників. Вічна пам’ять і вічна слава героям-танкістам, які ціною власного життя відстоювали українську державність і захищали народ! Танкові війська - сталевий кулак Збройних Сил України! І російська, знищена у боях техніка, яскраве тому підтвердження. Слава українським танковим військам! Слава Україні! Героям слава!" - підкреслив генерал.