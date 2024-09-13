Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині
Ветеран російсько-української війни, майор запасу НГУ Олексій Гетьман зазначив, що операція на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Виникає питання, звідки росіяни отримали важку техніку. З півночі є річка Сейм, де були підірвані мости. Неодноразово ми чули від нашого військово-політичного керівництва, що це був рейд. Тобто почали використовувати слово "рейд". Рейд означає, що військові підрозділи заходять на територію і потім залишають місто. Рейд – це рух туди-сюди без затримання", - пояснив Гетьман.
За словами ветерана російсько-української війни, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.
"Є багато складових цієї операції, і можна вважати, що всі вони досягли успіху. Тому я не впевнений, що ми будемо, як то кажуть, "впиратися рогом". Якщо росіяни зосередять там велику кількість живої сили та техніки, цілком ймовірно, що ми відійдемо на наші території", - зауважив Гетьман.
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