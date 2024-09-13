Цілком можливо, що ми відійдемо на нашу територію: майор запасу НГУ про події на Курщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Виникає питання, звідки росіяни отримали важку техніку. З півночі є річка Сейм, де були підірвані мости. Неодноразово ми чули від нашого військово-політичного керівництва, що це був рейд. Тобто почали використовувати слово "рейд". Рейд означає, що військові підрозділи заходять на територію і потім залишають місто. Рейд – це рух туди-сюди без затримання", - пояснив Гетьман.

За словами ветерана російсько-української війни, ймовірно, що операція ЗСУ на Курщині була спрямована на те, аби відтягнути російські війська.

"Є багато складових цієї операції, і можна вважати, що всі вони досягли успіху. Тому я не впевнений, що ми будемо, як то кажуть, "впиратися рогом". Якщо росіяни зосередять там велику кількість живої сили та техніки, цілком ймовірно, що ми відійдемо на наші території", - зауважив Гетьман.

11 вересня DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угруповання в Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.

12 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні.

Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ російських військ на території Курської області РФ, яка підконтрольна ЗСУ. Він запевнив, що все відповідає плану України.

Інституту вивчення війни (ISW) пише, що російська армія продовжувала контратаку в Курській області, але досягла лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українського наступу і оборонних дій.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Сили оборони в західній частині Глухівського району Курської області проводять наступальні дії.







