"Усе йде за нашим українським планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ на Курщині
Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ російських військ на території Курської області РФ, яка підконтрольна ЗСУ. Він запевнив, що все відповідає плану України
Про це він заявив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Укрінформ.
"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - підкреслив Зеленський.
Водночас він згадав про накопичення у Білорусі техніки та військ поблизу кордону з Україною.
"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - наголосив президент.
- 11 вересня DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угруповання в Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.
- 12 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні.
- Також Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що в РФ створені тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород", кожний чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.
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