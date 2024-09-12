"Усе йде за нашим українським планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ на Курщині

Про це він заявив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Укрінформ.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - підкреслив Зеленський.

Водночас він згадав про накопичення у Білорусі техніки та військ поблизу кордону з Україною.

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - наголосив президент.