Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Війна з Росією "Усе йде за нашим українським планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ на Курщині

"Усе йде за нашим українським планом": Зеленський прокоментував контрнаступ РФ на Курщині

Дар'я Куркіна
12 вересня, 2024 четвер
15:34
Війна з Росією Володимир Зеленський, Харків

Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ російських військ на території Курської області РФ, яка підконтрольна ЗСУ. Він запевнив, що все відповідає плану України

Зміст

Про це він заявив на пресконференції з президентом Литви Гітанасом Науседою, передає Укрінформ.

"Росіяни почали контрнаступальні дії. Все іде за нашим українським планом", - підкреслив Зеленський.

Водночас він згадав про накопичення у Білорусі техніки та військ поблизу кордону з Україною.

"Щодо Білорусі, скупчення бачимо, бачили це давно, контролюємо цей процес", - наголосив президент.

  • 11 вересня DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угруповання в Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.
  • 12 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні.
  • Також Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що в РФ створені тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород", кожний чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.
Теги:
Україна
Росія
Президент України
військові
Володимир Зеленський
російська армія
ЗСУ
Військові новини
Курськ
Читайте також:
Автор Юлія Юліна
11 вересня, 2024 середа
Що таке СЗЧ та яке покарання передбачено за самовільне залишення частини: пояснення адвокатки
Автор Оксана Ліховід
10 вересня, 2024 вiвторок
Відбувається поступове виведення наших підрозділів зі східного берега річки Вовча, - Згурець
Рада безпеки ООН
Автор Ксенія Золотова
11 вересня, 2024 середа
Кислиця заявив, що сесія Генасамблеї ООН відкрилась "не під фанфари, а під вибухи ракет і крики поранених українців"
Київ
+27°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.07
    Купівля 41.07
    Продаж 41.51
  • EUR
    Купівля 45.28
    Продаж 45.88
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, четвер
12 вересня
16:58
мор риби
Посадовці запевнили, що мор риби через забруднення річок зупинився, загрози для Києва немає
16:56
Оновлено
Зеленський зустрівся в Києві з президентом Естонії Карісом: про що говорили
16:51
ВООЗ
Ризик психічних розладів мають близько 10 млн людей в Україні, - ВООЗ
16:50
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 вересня
Росіяни хочуть підійти до Покровська по флангах, - офіцер 59-ї окремої мотопіхотної бригади Цехоцький
16:35
Оновлено
Евакуація з Білопілля. Фото: Кордон. Медіа
На Харківщині примусово евакуюють родини з дітьми з 29 населених пунктів Куп’янського району
16:30
Жозеп Боррель
ЄС готує санкції "як частину відповіді" на передачу іранських ракет Росії
16:30
фейкові новини, fake news
"Українці не мають ресурсів, щоб зупинити наступ РФ на Донбасі": фейки іноземних ЗМІ за 12 вересня
16:20
РФ ударила по судну з пшеницею: Зеленський заявив, що продовольча безпека не має бути мішенню для ракет
16:11
Ексклюзив
Чорнобильська зона
Уже декілька днів нема відкритого вогню: ДСНС про ліквідацію пожежі у Чорнобильській зоні
16:05
На фото: Стівен Спілберг
Стівен Спілберг спродюсує фільм Cola Wars про протистояння Pepsi та Coca-Cola 
16:05
Георгій Гонгадзе
У Києві відкриють тимчасову Алею пам’яті Георгія Ґонґадзе до роковин його вбивства
16:00
OPINION
За що американці засудили Дію
15:59
Латвія
У Латвії заборонили перебування в країні транспорту, зареєстрованого в Білорусі
15:57
Ексклюзив
Російський винищувач су-35
Одна з найновіших моделей: Братчук про знищення винищувача РФ над Чорним морем
15:46
Оновлено
Три працівники Червоного Хреста загинули через ворожу атаку на Донеччині
15:28
Telegram
Після арешту Дурова Telegram почав співпрацювати з поліцією Франції
15:18
санкції проти РФ
Рада ЄС на пів року продовжила персональні санкції у відповідь на російську агресію проти України
15:07
Ексклюзив
Курська область
Це не повноцінні наступальні дії: "Інформаційний спротив" про війська армії РФ на Курщині
15:07
шлюб
За три дні українці зробили понад 400 тисяч пропозицій шлюбу в Дії
14:45
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:44
Оновлено
новини Львівщини
Росіяни вдарили по Ізюмському району на Харківщині: дві людини загинули, є поранені
14:32
Урядова модель підвищення тютюнового акцизу недостатньо ефективна порівняно з альтернативною, – дослідження
14:21
Колишній генерал СБУ Андрій Наумов
Справу ексгенерала СБУ Наумова передали до суду
14:01
OPINION
Тарас Загородній
Вірити не можна ані Камалі, ані Трампу. Треба діяти прагматично
13:55
Оновлено
Удар по Конотопу
РФ атакує Україну "шахедами" та ракетами: в Конотопі прильоти в житлову забудову та енергооб'єкти, є постраждалі
13:48
"Мегалополіс"
Зʼявився фінальний трейлер "Мегалополіса" Копполи, попередній відкликали через скандал
13:47
Хасиди
МЗС України закликало хасидів відмовитися від поїздок до Умані на Рош га-Шана
13:45
МЗС України
"Це пряма загроза миру та стабільності": МЗС України засудило запуски балістичних ракет Північною Кореєю
13:38
Машина для розмінування хорватської компанії DOK-ING
Хорватський виробник машин із розмінування DOK-ING відкрив офіс в Україні
13:32
Ніл Ґейман
На тлі звинувачень у зґвалтуванні Ніл Ґейман запропонував призупинити зйомки нового сезону "Добрих передвісників"
13:30
евакуація дітей
На Харківщині оголосили примусову евакуацію дітей із трьох громад Куп'янського району
13:29
У Києві затримали 5 чоловіків, яких підозрюють у підпалі військових авто
13:07
Оновлено
світло
Укренерго змінило графіки стабілізаційних відключень 12 вересня в Києві та низці регіонів
13:05
Джон Бон Джові
Поговорив і вмовив повернутися на міст: Джон Бон Джові врятував жінку від самогубства
12:58
Вінграновський ART MARATHON 2024 
На Миколаївщині розпочався "Вінграновський ART MARATHON 2024" 
12:53
Ексклюзив
Кримська платформа
"Крим є наріжним каменем Формули миру": організатори підбили підсумки Кримської платформи
12:53
Атака на Томину Балку
Росіяни атакували Томину Балку та Станіслав на Херсонщині: є поранені
12:39
Пільги для пенсіонерів
У Костянтинівці на Донеччині зупинили роботу Пенсійного фонду через безпекову ситуацію
12:36
Тейлор Свіфт
Тріумфаторка Тейлор Свіфт і росіянин - "найкращий оператор": MTV Video Music Awards оголосила лауреатів
12:25
Партизани розвідали Кінгісеппський машинобудівний завод у Пітері, який працює на військову промисловість РФ
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV