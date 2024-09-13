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Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині

Оксана Ліховід
13 вересня, 2024 п'ятниця
10:30
Війна з Росією Карта бойових дій за 4-11 вересня

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Сили оборони в західній частині Глухівського району Курської області проводять наступальні дії

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Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Після того, як тривав наш наступ на Курщині, через місяць Росія зібрала певні сили з різних ділянок і здійснила їх перебазування. Ось уже четвертий день тривають так звані наступальні дії РФ, хоча вони були активні лише в перший день. Ми знаємо, що ворог перекинув з різних ділянок, намагаючись посилити своє угруповання в Курській області, довівши його чисельність від 30 тисяч до 60 тисяч. Вважаю, що показники у 35 тисяч є цілком адекватними", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь. Відбувалися зіткнення біля кількох населених пунктів. Але таке враження, що потенціал противника вичерпався.

"Наразі є інформація, що наші війська в західній частині Глухівського району проводять наступальні дії, щоб зайти в тил або відрізати можливість російських підрозділів здійснювати тиск по цій лінії, починаючи від Кореневого і до населеного пункту Снагість", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що противник перекидає додаткові підрозділи на Курщину.

"Мова йде про десантно-штурмові та повітряно-десантні підрозділи РФ, які здійснювали основні атакувальні дії два дні тому. Також використовуються бригади морської піхоти, але решта частин російських військ є збірною з різних частин. Головні ударні сили противника - повітряно-десантні та морська піхота активно стримуються нашими військами, що завдає шкоди та знищує сили цих підрозділів", - наголосив Згурець.

  • 11 вересня DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угруповання в Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.
  • 12 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні.
  • Також Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що в РФ створені тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород", кожний чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.
  • Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ російських військ на території Курської області РФ, яка підконтрольна ЗСУ. Він запевнив, що все відповідає плану України.
  • Інституту вивчення війни (ISW) пише, що російська армія продовжувала контратаку в Курській області, але досягла лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українського наступу і оборонних дій.



 

Теги:
Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
російська армія
ЗСУ
Військові новини
наступ ЗСУ
втрати окупантів
Курськ
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