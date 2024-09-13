Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець зазначив, що Сили оборони в західній частині Глухівського району Курської області проводять наступальні дії
Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".
"Після того, як тривав наш наступ на Курщині, через місяць Росія зібрала певні сили з різних ділянок і здійснила їх перебазування. Ось уже четвертий день тривають так звані наступальні дії РФ, хоча вони були активні лише в перший день. Ми знаємо, що ворог перекинув з різних ділянок, намагаючись посилити своє угруповання в Курській області, довівши його чисельність від 30 тисяч до 60 тисяч. Вважаю, що показники у 35 тисяч є цілком адекватними", - зауважив Згурець.
За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь. Відбувалися зіткнення біля кількох населених пунктів. Але таке враження, що потенціал противника вичерпався.
"Наразі є інформація, що наші війська в західній частині Глухівського району проводять наступальні дії, щоб зайти в тил або відрізати можливість російських підрозділів здійснювати тиск по цій лінії, починаючи від Кореневого і до населеного пункту Снагість", - пояснив Згурець.
Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що противник перекидає додаткові підрозділи на Курщину.
"Мова йде про десантно-штурмові та повітряно-десантні підрозділи РФ, які здійснювали основні атакувальні дії два дні тому. Також використовуються бригади морської піхоти, але решта частин російських військ є збірною з різних частин. Головні ударні сили противника - повітряно-десантні та морська піхота активно стримуються нашими військами, що завдає шкоди та знищує сили цих підрозділів", - наголосив Згурець.
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- Також Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що в РФ створені тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород", кожний чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.
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