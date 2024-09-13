Таке враження, що потенціал противника вичерпався: Згурець про ситуацію на Курщині

Про це він сказав в етері телеканалу "Еспресо".

"Після того, як тривав наш наступ на Курщині, через місяць Росія зібрала певні сили з різних ділянок і здійснила їх перебазування. Ось уже четвертий день тривають так звані наступальні дії РФ, хоча вони були активні лише в перший день. Ми знаємо, що ворог перекинув з різних ділянок, намагаючись посилити своє угруповання в Курській області, довівши його чисельність від 30 тисяч до 60 тисяч. Вважаю, що показники у 35 тисяч є цілком адекватними", - зауважив Згурець.

За словами директора інформаційно-консалтингової компанії Defense Express, ворог намагався розблокувати угрупування, які затиснуті в Глухівському районі, проводячи наступальні дії починаючи від Кореневого на південь. Відбувалися зіткнення біля кількох населених пунктів. Але таке враження, що потенціал противника вичерпався.

"Наразі є інформація, що наші війська в західній частині Глухівського району проводять наступальні дії, щоб зайти в тил або відрізати можливість російських підрозділів здійснювати тиск по цій лінії, починаючи від Кореневого і до населеного пункту Снагість", - пояснив Згурець.

Директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express також додав, що противник перекидає додаткові підрозділи на Курщину.

"Мова йде про десантно-штурмові та повітряно-десантні підрозділи РФ, які здійснювали основні атакувальні дії два дні тому. Також використовуються бригади морської піхоти, але решта частин російських військ є збірною з різних частин. Головні ударні сили противника - повітряно-десантні та морська піхота активно стримуються нашими військами, що завдає шкоди та знищує сили цих підрозділів", - наголосив Згурець.

11 вересня DeepState писав, що ситуація на лівому фланзі українського угруповання в Курській області погіршилася - російський ворог почав активні штурмові дії.

12 вересня Інститут вивчення війни повідомив, що російська армія почала штурмувати позиції українських військових у Курській області. Ворог захопив декілька населених пунктів у регіоні.

Також Дмитро Снєгирьов, військовий експерт, співголова ГІ "Права Справа", зазначив, що в РФ створені тактичні угруповання "Брянськ" і "Білгород", кожний чисельністю від 20 до 30 тис. особового складу.

Президент Володимир Зеленський прокоментував контрнаступ російських військ на території Курської області РФ, яка підконтрольна ЗСУ. Він запевнив, що все відповідає плану України.

Інституту вивчення війни (ISW) пише, що російська армія продовжувала контратаку в Курській області, але досягла лише незначних успіхів, ймовірно, через продовження українського наступу і оборонних дій.





