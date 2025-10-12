Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства

Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства

Адріана Муллаянова
12 жовтня, 2025 неділя
23:04
Світ здоров'я

Попри загальне покращення глобальних показників здоров’я, у цій віковій групі фіксується тривожне зростання смертей, спричинених психічними розладами, залежностями та інфекціями

Зміст

Про це, Ґрунтуючись на дані масштабного міжнародного дослідження "Глобальний тягар хвороб", проведеного мережею з понад 16 тисяч учених і опублікованого науковим часописом The Lancet, пише The Guardian.

За словами дослідників, підвищення смертності серед молоді — це "криза, що розвивається". У Північній Америці основними причинами стали вживання наркотиків, алкоголю та самогубства, тоді як у країнах Африки на південь від Сахари — інфекційні захворювання та травми.

Попри загальне покращення глобальних показників здоров’я — тривалість життя у 2023 році зросла до 76,3 років у жінок і 71,5 років у чоловіків — науковці наголошують: серед підлітків і молоді спостерігається протилежна тенденція. "Ми бачимо помітне зростання смертності серед молодих людей, особливо через психічні розлади, тривожність і депресію", — зазначив директор Інституту показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету Крістофер Мюррей.

Дослідження показало, що дві третини усіх захворювань у світі нині припадають на хронічні недуги — серцево-судинні хвороби, діабет і психічні розлади. Водночас близько половини глобального тягаря хвороб можна було б уникнути, якби зменшити вплив факторів ризику — забруднення повітря, куріння, ожиріння та високого тиску.

В Африці, за словами дослідників, рівень смертності серед дітей і молодих жінок виявився значно вищим, ніж вважалося раніше — переважно через пологові ускладнення, менінгіт і дорожньо-транспортні аварії.

Експерти попереджають: скорочення міжнародної допомоги ставить під загрозу прогрес у країнах із низьким доходом, які залежать від глобальних програм вакцинації та первинної медичної допомоги.

"Це сигнал тривоги для всіх урядів — настав час терміново переглянути політику у сфері громадського здоров’я, зробивши її орієнтованою на молодь", — наголосив Мюррей.

  • 18 вересня вчені створили новий інструмент штучного інтелекту, який може передбачити ймовірність розвитку більш ніж 1 тисячі хвороб і прогнозувати стан здоров’я на десятиліття вперед.
Теги:
Новини
Суспільство
Наука
Здоров'я
Медицина
Європа
Канада
Африка
США
Читайте також:
Борис Джонсон з українськими військовими
Автор Анатолій Буряк
12 жовтня, 2025 неділя
Борис Джонсон: якщо Коаліція охочих зараз не введе війська до України, вона стане Коаліцією очікуючих
Автор Юрій Мартинович
10 жовтня, 2025 п'ятниця
Чому Україна знову переведе годинник на зимовий час, якщо закон про скасування вже ухвалили
Автор Ірена Моляр
11 жовтня, 2025 субота
Територія України під час війни буде використовуватися країнами Європи як "зелена батарейка": ГО "Зберегти Пікуй" про загрозу знищення унікальних природних ландшафтів Карпат
