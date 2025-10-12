Світова криза здоров'я: зростання смертності серед молоді стало тривожним сигналом для людства

Про це, Ґрунтуючись на дані масштабного міжнародного дослідження "Глобальний тягар хвороб", проведеного мережею з понад 16 тисяч учених і опублікованого науковим часописом The Lancet, пише The Guardian.

За словами дослідників, підвищення смертності серед молоді — це "криза, що розвивається". У Північній Америці основними причинами стали вживання наркотиків, алкоголю та самогубства, тоді як у країнах Африки на південь від Сахари — інфекційні захворювання та травми.

Попри загальне покращення глобальних показників здоров’я — тривалість життя у 2023 році зросла до 76,3 років у жінок і 71,5 років у чоловіків — науковці наголошують: серед підлітків і молоді спостерігається протилежна тенденція. "Ми бачимо помітне зростання смертності серед молодих людей, особливо через психічні розлади, тривожність і депресію", — зазначив директор Інституту показників і оцінки здоров’я Вашингтонського університету Крістофер Мюррей.

Дослідження показало, що дві третини усіх захворювань у світі нині припадають на хронічні недуги — серцево-судинні хвороби, діабет і психічні розлади. Водночас близько половини глобального тягаря хвороб можна було б уникнути, якби зменшити вплив факторів ризику — забруднення повітря, куріння, ожиріння та високого тиску.

В Африці, за словами дослідників, рівень смертності серед дітей і молодих жінок виявився значно вищим, ніж вважалося раніше — переважно через пологові ускладнення, менінгіт і дорожньо-транспортні аварії.

Експерти попереджають: скорочення міжнародної допомоги ставить під загрозу прогрес у країнах із низьким доходом, які залежать від глобальних програм вакцинації та первинної медичної допомоги.

"Це сигнал тривоги для всіх урядів — настав час терміново переглянути політику у сфері громадського здоров’я, зробивши її орієнтованою на молодь", — наголосив Мюррей.