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Святкова скринька: зустрічай зиму в найкращих українських традиціях разом з Авророю

Анна Хотіна
5 грудня, 2024 четвер
09:00
Суспільство

3 3 грудня в мережі "Аврора" стартує різдвяно-новорічна акція "Святкова скринька". Лімітована колекція подарункових наборів, створена у співпраці з "Музеєм Івана Гончара", Live Animations та мисткинею Akelina. Місія — збереження та популяризація української ідентичності

Зміст

Різдво в Україні завжди мало особливе значення. Це час, коли традиції поєднуються з духом сімейного тепла та затишку. Крізь століття звичаї народу живуть у колядках, щедрівках, унікальних орнаментах і обрядах. І сьогодні, коли національна культура переживає нове відродження, давні звичаї набувають ще глибшого сенсу.

Унікальність "Святкової скриньки" — в її глибокому зв’язку з багатовіковими традиціями святкування Різдва, які осучаснені й представлені у новому форматі. Для цього команда "Аврори" разом із Національним центром народної культури "Музей Івана Гончара" звернулися до першоджерел.

Дизайни хусток у наборах створені на основі стародавніх українських орнаментів, які зберігаються у фондах музею. Ці автентичні візерунки символізують різноманіття й багатство української культури. Завдяки творчому підходу художниці Akelina орнаменти отримали сучасне звучання, водночас зберігши історичну змістовність.

Особливе місце в акції займають автентичні колядки й щедрівки. Пісні реконструйовані зі стародавніх зразків і записані українськими гуртами на студії. Отже, разом із "Авророю" кожен може навчитися колядувати та продовжити цю важливу традицію й цьогоріч.

Всередині наборів є також тематичні листівки з доповненою реальністю. Завдяки AR-технологіям кожен охочий зможе "відтворити" старовинні мелодії й "оживити" дідуха, павука, дзвоники, вертеп, побачити містерію водіння кози.

Також у скриньках є речі, які допоможуть створити затишну атмосферу вдома, підкреслити любов до народних традицій й підняти святковий настрій. Це чудовий різдвяно-новорічний подарунок для рідних і близьких як символ української культури та нагадування про наше коріння.

"Ми неймовірно пишаємося тим, що ми українці, адже наші звичаї та обряди — це скарбниця багатовікової культури. Ми прагнемо не лише зберігати, але й осучаснювати їх, допомагаючи кожному відчути свою приналежність до багатого українського культурного коду, щоб відроджувати та прославляти нашу унікальну спадщину", — розповідає Роман Сівковський, директор з маркетингу мережі "Аврора".

Щоб стати учасником акції, необхідно здійснити покупку на суму від 90 грн одним чеком або придбати товари партнерів, що позначені відповідними цінниками. Вартість "Святкових скриньок" залежить від їхнього складу.

Акція проходитиме з 3 по 31 грудня 2024 року в усіх магазинах мережі "Аврора" та на сайті AVRORA.UA. Кількість скриньок обмежена.

Нехай дух Різдва наповнює домівки теплом, радістю і пам’ятними моментами, що єднають минуле, сьогодення і майбутнє.

Довідка

Мережа мультимаркетів "Аврора" – українська компанія з прямими іноземними інвестиціями від фонду Horizon Capital, яка є лідером на ринку України серед магазинів формату "one dollar store". Мережа динамічно розвивається та розширюється як в Україні, так і за кордоном, налічуючи на сьогодні понад 1 500 магазинів на території України та понад 25 магазинів у Румунії. 

Теги:
Новини
Україна
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