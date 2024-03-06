"Те, чого хотіли росіяни": нардеп Княжицький пояснив скасування засідань Ради до кінця місяця

Про це він сказав у етері Еспресо.

"Криза та брак голосів - це насправді синоніми. Оскільки якщо є криза, то депутати не хочуть голосувати за закони й виникає брак голосів. І у самій партії "Слуга Народу", як правило голосує зараз десь 170 депутатів, дуже багато депутатів знаходиться за межами України, особливо з так званих колишніх ОПЗЖ, які знаходяться в групах або позафракційних. Ми бачили фотографії депутата Шевченка разом з Михайлом Чаплигою, блогером, якого називають проросійським дуже часто за своїми поглядами й бачили багатьох інших за кордоном", - розповів Княжицький.

За словами народного обранця, демократичні фракції висловили свій протест через обмеження можливостей депутатам займатися парламентською роботою: "Зокрема через неможливість відвідувати міжнародні конференції, форуми, які вкрай важливі зараз для нашої країни, коли ми бачимо напруження міжнародної ситуації. Очевидно ті, хто запрошують таких депутатів, коли їх не відпускають з України всупереч чинному закону, сприймають як особисту образу - це знижує підтримку України".

Княжицький наголосив, що депутати цих фракцій протестували й обіцяли під час голосування за законопроєкти у другому читанні ставити на підтвердження кожну поправку.

"Очевидно, що в такий спосіб більшість вирішила не проводити засідання і це катастрофічна ситуація. Тобто це криза з якої нам потрібно шукати вихід через те, що Росія найбільш зацікавлена в тому, щоб наші органи державної влади не працювали. Ми парламентсько-президентська республіка, тобто насправді за нашою Конституцією парламент - це головна інституція влади в нашій країні, навіть не президент. І коли парламент заблоковано - це означає, що в країні колапс влади, це те чого і хотіли досягти росіяни своєю агресією, бо під час колапсу влади країну дуже легко захопити. Тому це дуже прикра ситуація, яка говорить про, на жаль, безвідповідальність дуже багатьох українських політиків, принаймні політиків з більшості", - підсумував нардеп.