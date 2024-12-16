Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Телефонне право" при призначенні керівників оборонних підприємств погано сприймається партнерами, - голова Федерації роботодавців України

"Телефонне право" при призначенні керівників оборонних підприємств погано сприймається партнерами, - голова Федерації роботодавців України

Ярослава Наумова
16 грудня, 2024 понедiлок
18:58
Суспільство Директор Всеукраїнського об’єднання ФРУ Defence Ігор Фоменко

Директор Всеукраїнського об’єднання ФРУ Defence Ігор Фоменко розповів про співвідношення приватних і державних підприємств в оборонному комплексі та завади на шляху залучення інвесторів

Зміст

Про це Ігор Фоменко розповів під час круглого столу "Новий етап війни з Росією: У пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості", який відбувся 16 грудня в Українському кризовому медіацентрі. 

На сьогодні серед 1000 підприємств оборонного комплексу, близько 120 - державні, решта – приватні. Загалом в галузі задіяно понад 300 тис. працівників. Обсяги галузі - 30 млрд доларів. Такі цифри озвучив Ігор Фоменко.

Він також зазначив, що середня завантаженість – близько 40% виробничих спроможностей, існують додаткові можливості для виготовлення техніки. 

За словами Ігоря Фоменка, така форма, як "державне підприємство" не зовсім зрозуміла нашим партнерам.

"Вони мають розуміти, як приймаються рішення, яким чином і на який термін призначається керівник, як відбувається контроль. Існуюче "телефонне право" при призначенні директорів не додає привабливості для партнерів. Якщо, наприклад, сьогодні є домовленості з директором, а завтра його раптом замінять, то чи не зміниться політика підприємства", - зауважив він.

За його словами, мають бути відповідні зрозумілі "правила гри" для підприємств, які знаходяться у підпорядкуванні держави та Укроборонпрому, якщо ми думаємо про перспективи розвитку та залучення інвестицій.

Ігор Фоменко також наголосив на тому, що для перспективних технологічних рішень, таких як ракетні комплекси, РЕБи, нам необхідні швидкі рішення та залучення лідерів технологічних процесів. Також слід врешті врегулювати питання  інтелектуальної  власності, проблему тиску правоохоронних та контролюючих органів на бізнес.

Круглий стіл 16 грудня був присвячений перспективам співпраці фахівців з безпеки та оборони, які об'єднались в Консорціумі оборонної інформації, з державою і суспільством. 

"Ми створюємо мережу експертів, які допомагають суспільству боротися з фейками та досягти більшої стійкості. Наше завдання створити незалежний, фаховий, позапартійний аналітичний центр, який був би корисний для державних органів і для суспільства. Громадський, державний та приватний центри мають працювати разом. Це важливий  елемент нашої безпеки", - наголосив член наглядової ради Консорціуму Микола Княжицький. 

Консорціум об'єднав Національний інститут стратегічних досліджень, Інформаційно-консалтингову компанію Defense Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших.

Теги:
Новини
Микола Княжицький
зброя
ЗСУ
ВПК
Війна з Росією
Укроборонпром
зброя для України
Читайте також:
зима, ялинка, мороз
Автор Катерина Єсікова
17 грудня, 2024 вiвторок
Наталка Діденко розповіла, коли в Україні очікувати зниження температури повітря
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Автор Оксана Ліховід
17 грудня, 2024 вiвторок
Здивований заявою Сухаревського: Згурець про лазерну зброю "Тризуб"
Марина Кальюранд
Автор Маріанна Присяжнюк
17 грудня, 2024 вiвторок
Комунікація влади із суспільством дуже важлива на етапі впровадження реформ, необхідних для євроінтеграції України. Розмова Еспресо з євродепутаткою Мариною Кальюранд
Київ
+1.6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.68
    Купівля 41.68
    Продаж 42.17
  • EUR
    Купівля 43.75
    Продаж 44.39
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
18 грудня
18:18
"Це нечесна розмова": Зеленський щодо зниження мобілізаційного віку
18:16
Ексклюзив
Кім Чен Ин інспектує війська КНДР
Росіяни планують використовувати військових КНДР вже на території України, - майор запасу НГУ Гетьман
18:01
Оновлено
Василь Ломаченко та Анатолій Ломаченко (праворуч)
Ломаченко завершив боксерську карʼєру, - інсайдер
18:00
OPINION
блог Борис Бабін
Резолюція ООН: Гуманітарна ситуація у Маріуполі гірша, ніж у Керчі
17:57
війна діти
З початку повномасштабного вторгнення від вибухонебезпечних залишків війни загинули 16 дітей, ще 88 отримали поранення
17:49
В Україні видадуть роман "Шьоґун" Джеймса Клавелла, однойменна екранізація якого отримала 18 премій "Еммі"
17:49
Олександр Усик
"Ракето, Ракето, ти мене чуєш?": Усик розповів, як на фронті реагували на його перемогу над Фʼюрі
17:34
Книги
Програма "єКнига": українці подали 30 тис. заявок на отримання коштів
17:26
PR
Книги для роздумів і розваг
17:25
крематорій київ
"Обладнання потребує термінової заміни": столична влада оголосила про ремонт крематорію
17:23
Окупанти атакували із дрона прикордонну громаду Сумщини: загорілася адмінбудівля
17:20
Місце загибелі генерал-лейтенанта Ігоря Кириллова
The Economist: Вбивство російського генерала демонструє смертельну загрозу українських шпигунів
17:12
Михайло Мудрик та Енцо Мареска, Челсі
"Ми всі віримо, що Міша невинуватий": тренер "Челсі" вперше відреагував на допінг-скандал з Мудриком
17:11
Верховна Рада
ВР в цілому ухвалила законопроєкт щодо обов'язкового соціального страхування
17:07
Володимир Зеленський
В України наразі немає сил, щоб відвоювати всі свої території, – Зеленський
17:02
склад боєприпасів
Гранати, вогнемети, міни і не тільки: у Харкові правоохоронці виявили схрон боєприпасів
16:59
Оновлено
Армія РФ запустила ударні БПЛА по Україні: ситуація надвечір 18 грудня
16:55
Rheinmetall
Rheinmetall поставить Україні заряди до 155-мм артснарядів на суму €9 млн
16:47
S.T.A.L.K.E.R. 2
Розробники S.T.A.L.K.E.R. 2 ведуть переговори з Netflix про створення серіалу
16:39
Ексклюзив
Множинне громадянство паспорт
Законопроєкт про множинне громадянство порушує Конституцію України, - нардепка Савчук
16:37
війна з РФ, ЗСУ
З початку доби на фронті зафіксували 138 боєзіткнень: найгарячіше – на Курщині, Покровському, Курахівському та Времівському напрямках
16:29
окупанти
РФ атакувала укріплення Сил оборони в Кураховому та Часовому Яру: в ОСУВ "Хортиця" назвали руйнування критичними
16:27
Чорноморець - Оболонь
Клуб УПЛ "Чорноморець" отримав трансферний бан, - ЗМІ
16:26
Ярослав Железняк
"Не думаю, що підвищення податків, яке ще не вступило в силу, стало причиною": Железняк про закриття ФОПів
16:18
Оновлено
Міністр закордонних справ Австралії Пенні Вонг
Очільниця МЗС Австралії Вонг у Києві оголосила про нові пакети допомоги Україні
16:14
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
16:11
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
З липня до Білорусі залетів 351 російський "шахед", - Гаюн
16:10
Ярослав Железняк
Железняк про перспективи ухвалення законопроєкту щодо декриміналізації порно: "Рухаємось у правильному напрямку"
16:05
Ексклюзив
вибори
Політики розпочали підготовку до виборів, хоча публічно про це не говорять, - експерт Богданов
16:00
Українські полярники показали новонароджених пінгвінят біля станції "Академік Вернадський"
16:00
OPINION
Юрій Бойко знову в ділі. Кому вигідний троянський кінь Путіна?
15:49
Ексклюзив
Військовий експерт Ступак про знищення генерала РФ Кирилова: росіяни планують убити когось із впливових українців
15:44
Дмитро Медведєв
Медведєв назвав редакцію The Times "законною військовою ціллю РФ"
15:43
опалення
У Миколаєві перебої з теплом через аварію
15:40
Ярослав Юрчишин
Покарання за поширення даних із реєстрів: у "Голосі" розповіли про обговорення законопроєкту з владою
15:36
Дональд Трамп
The New York Times: Коли Трамп відвертається від України, навіть його прихильники в Конгресі переосмислюють допомогу
15:31
Оновлено
Юрій Бойко
Рада не змогла виключити Бойка з комітету ВР з прав людини, деокупації та реінтеграції окупованих територій
15:28
Укрпошта
Нацкешбек тепер можна отримати на Укрпошті: в Мінекономіки розповіли, як скористатися послугою
15:22
Акція за демобілізацію
"Вимагаємо чіткі терміни служби": в Раді опозиція зажадала від уряду законопроєкт щодо демобілізації
15:17
Служба безпеки України
Вихваляв Путіна та героїзував окупантів: в Одесі викрили настоятеля одного із храмів УПЦ МП
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV