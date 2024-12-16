"Телефонне право" при призначенні керівників оборонних підприємств погано сприймається партнерами, - голова Федерації роботодавців України

Про це Ігор Фоменко розповів під час круглого столу "Новий етап війни з Росією: У пошуках гарантій безпеки для України. Внутрішній план стійкості", який відбувся 16 грудня в Українському кризовому медіацентрі.

На сьогодні серед 1000 підприємств оборонного комплексу, близько 120 - державні, решта – приватні. Загалом в галузі задіяно понад 300 тис. працівників. Обсяги галузі - 30 млрд доларів. Такі цифри озвучив Ігор Фоменко.

Він також зазначив, що середня завантаженість – близько 40% виробничих спроможностей, існують додаткові можливості для виготовлення техніки.

За словами Ігоря Фоменка, така форма, як "державне підприємство" не зовсім зрозуміла нашим партнерам.

"Вони мають розуміти, як приймаються рішення, яким чином і на який термін призначається керівник, як відбувається контроль. Існуюче "телефонне право" при призначенні директорів не додає привабливості для партнерів. Якщо, наприклад, сьогодні є домовленості з директором, а завтра його раптом замінять, то чи не зміниться політика підприємства", - зауважив він.

За його словами, мають бути відповідні зрозумілі "правила гри" для підприємств, які знаходяться у підпорядкуванні держави та Укроборонпрому, якщо ми думаємо про перспективи розвитку та залучення інвестицій.

Ігор Фоменко також наголосив на тому, що для перспективних технологічних рішень, таких як ракетні комплекси, РЕБи, нам необхідні швидкі рішення та залучення лідерів технологічних процесів. Також слід врешті врегулювати питання інтелектуальної власності, проблему тиску правоохоронних та контролюючих органів на бізнес.

Круглий стіл 16 грудня був присвячений перспективам співпраці фахівців з безпеки та оборони, які об'єднались в Консорціумі оборонної інформації, з державою і суспільством.

"Ми створюємо мережу експертів, які допомагають суспільству боротися з фейками та досягти більшої стійкості. Наше завдання створити незалежний, фаховий, позапартійний аналітичний центр, який був би корисний для державних органів і для суспільства. Громадський, державний та приватний центри мають працювати разом. Це важливий елемент нашої безпеки", - наголосив член наглядової ради Консорціуму Микола Княжицький.

Консорціум об'єднав Національний інститут стратегічних досліджень, Інформаційно-консалтингову компанію Defense Express, Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння, New Geopolitics Research Network та інших.