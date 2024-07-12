Температура до +42 °C: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода 13 липня

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Зазначається, що 13 липня на Сумщині, Харківщині, на крайньому заході України, а також в Криму очікується +30...+34 °C.

На решті території України прогнозується сильна спека - протягом дня +35...+40 °C, у південній частині +38...+42 °C.

За словами синоптикині, завтра повсюди буде сухо та сонячно. Натомість вітер очікується східний та південно-східний, невеликий.

Що чекати у Києві

У столиці України 13 липня очікується сильна спека з температурою повітря до +37 °C.

Коли очікувати зменшення температури

Надалі спека втримається в Україні. І вже 19 або 20 липня ймовірне послаблення у західних, північних областях та на Вінниччині. Температура повітря знизиться в цих регіонах до +25...+30 °C.

"Південь, схід та значна частина центральних областей України ще перебуватимуть серед надзвичайної спеки тривалий час", - повідомила Діденко.