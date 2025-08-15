Тепло, а подекуди спекотно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
По усій території України на вихідних, 16 і 17 серпня, буде тепла, а подекуди спекотна погода через вплив антициклону
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Вказано, що у суботу, 16 серпня, буде тепло і сонячно. Температура повітря вдень становитиме +25...+29 °C, у південній частині та на Закарпатті до +30...+32 °C.
У неділю, 17 серпня, температура дещо знизиться через проходження атмосферного фронту. На заході та півночі можливі локальні дощі, буде +22...+26 °C. На півдні, сході та в більшості центральних областей температура повітря сягатиме +30...+35 °C, опадів не прогнозують.
Погода в столиці
У Києві 16 та 17 серпня опади малоймовірні. Температура повітря становитиме +25...+27 °C, а 18 серпня посвіжіє до +22 °C.
Якою буде погода у понеділок
18 серпня спека в Україні втримається на півдні та південному сході, до +30...+35 °C. На решті території переважатимуть комфортні +20...+24 °C.
