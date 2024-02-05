Тепло, вогко й вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз погоди в Україні на 6 лютого

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Так, найтепліше завтра буде на заході, південному заході та в південній частині - до +8...+13 °C. На півдні Одеської області температура взагалі підійметься до +15 °C.

У більшості областей вдень очікується +3...+8 °C. Трохи свіжіше буде на північному сході та крайній півночі України - від -1 °C до +3 °C.

Дощ і мокрий сніг пройдуть завтра в більшості областей. Лише вдень у східній частині, на заході, в Одеській області, на Полтавщині, Вінниччині та в Криму опади малоймовірні.

Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів.

Погода в столиці

В Києві у вівторок йтиме дощ, місцями з мокрим снігом.

Також очікуються сильні пориви західного вітру.

Вночі температура повітря сягатиме близько 0 °C, а вдень підійметься до +3 °C.

Прогноз на найближчі дні

Уже у середу, 7 лютого, в Україні трохи підскочить температура повітря, а 8-9 лютого знову похолоднішає на 2-5 °C.

Впродовж 10-13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління - до +10...+16 °C.

Проте в другій половині лютого знову передбачається чергове похолодання.