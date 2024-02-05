Тепло, вогко й вітряно: синоптикиня Наталка Діденко розповіла прогноз погоди в Україні на 6 лютого
У вівторок, 6 лютого, в Україні пануватиме вогка й тепла погода. Зокрема, на півдні стовпчики термометрів піднімуться до позначки +15 °C, але очікуються й пориви вітру
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Так, найтепліше завтра буде на заході, південному заході та в південній частині - до +8...+13 °C. На півдні Одеської області температура взагалі підійметься до +15 °C.
У більшості областей вдень очікується +3...+8 °C. Трохи свіжіше буде на північному сході та крайній півночі України - від -1 °C до +3 °C.
Дощ і мокрий сніг пройдуть завтра в більшості областей. Лише вдень у східній частині, на заході, в Одеській області, на Полтавщині, Вінниччині та в Криму опади малоймовірні.
Вітер буде західний, рвучкий, часом до штормових поривів.
Погода в столиці
В Києві у вівторок йтиме дощ, місцями з мокрим снігом.
Також очікуються сильні пориви західного вітру.
Вночі температура повітря сягатиме близько 0 °C, а вдень підійметься до +3 °C.
Прогноз на найближчі дні
Уже у середу, 7 лютого, в Україні трохи підскочить температура повітря, а 8-9 лютого знову похолоднішає на 2-5 °C.
Впродовж 10-13 лютого, за попередніми прогнозами, очікується різке потепління - до +10...+16 °C.
Проте в другій половині лютого знову передбачається чергове похолодання.
- На сьогодні, 5 лютого, в Україні прогнозували погіршення погоди - пориви північно-західного вітру сягатимуть 15-20 м/с, подекуди - 25 м/с.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.48 Купівля 37.48Продаж 38.05
- EUR Купівля 40.57Продаж 41.46
- Актуальне
- Важливе