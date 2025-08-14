Тимчасовою виконувачкою обовʼязків очільниці АРМА стала Ярослава Максименко

Про це пише пресслужба АРМА.

"Ярослава Максименко має великий досвід роботи із санкційними активами та добре розуміє, як працює система управління арештованим майном. Важливо, що новий закон про реформу АРМА підсилює інституційну спроможність Агентства та розширює інструменти управління такими активами. Так, першочерговими завданнями для АРМА наразі є – проведення незалежного аудиту та нової конкурсної процедури відбору керівника. Арештовані активи мають ефективно працювати на потреби держави та оборони", – заявив міністр економіки, довкілля та сільського господарства Олексій Соболев.

Водночас Максименко наголосила, що Агентство входить у новий етап розвитку.

"Ми маємо забезпечити, щоб кожен переданий нам актив працював на державу, зміцнював обороноздатність і приносив користь громадянам. Для цього потрібна максимальна прозорість, партнерство з правоохоронними органами та міжнародними партнерами, а також готовність діяти швидко та рішуче", – підкреслила вона.

Ярослава Максименко має більш як 20 років досвіду у сфері права, управління державними активами, корпоративного управління та санкційної політики. Раніше обіймала посаду директора департаменту політики власності та санкцій Мінекономіки, координувала формування та реалізацію санкційної політики. Максименко брала участь у впровадженні реформ у сфері ProZorro, ProZorro.Продажі.

13 серпня цього року її призначили заступницею голови з питань європейської інтеграції АРМА.