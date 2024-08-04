Тіна Кароль проходить навчання в таборі військової підготовки

Про це співачка повідомила в Instagram, повідомляє "Фокус".

Так, Тіна Кароль опублікувала фотографії з полігону і повідомила, що перебуває в таборі військової підготовки для цивільних Reservist Camp з ветеранами "Азова".

Зазначається, що там співачка навчається базових навичок, які необхідні військовим.

Крім цього, співачка показала, як бігає крос, зі зброєю віддає команди службовому собаці, а також як допомагала готувати страви польової кухні.