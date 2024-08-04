Тіна Кароль проходить навчання в таборі військової підготовки
Українська артистка Тіна Кароль показала, як проходить навчання в таборі військової підготовки для цивільних Reservist Camp
Про це співачка повідомила в Instagram, повідомляє "Фокус".
Так, Тіна Кароль опублікувала фотографії з полігону і повідомила, що перебуває в таборі військової підготовки для цивільних Reservist Camp з ветеранами "Азова".
Зазначається, що там співачка навчається базових навичок, які необхідні військовим.
Крім цього, співачка показала, як бігає крос, зі зброєю віддає команди службовому собаці, а також як допомагала готувати страви польової кухні.
- У липні 2024 року Тіна Кароль та співак Олег Шумей, відомий як SHUMEI, презентували ліричну композицію "Дзвони", що стала їхньою другою спільною роботою.
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