"Точно ініціатива йшла не від МЗС": дипломат Безсмертний про обмеження консульських послуг для українців за кордоном

Таку думку він висловив в етері Еспресо

"Ми повинні розуміти, що рішення про обмеження консульських послуг за кордоном свідчить лише про некомпетентність, нефаховість та правову безкультурність. Я був послом і знаю, що такі речі просто недопустимі. Консулати й дипломатичні представництва зобовʼязані піклуватись про громадян України за кордоном. Й мова тут не лише про паспорти. В консулатах люди отримують довідки про смерть, свідоцтва про народження, одруження і т.д.", - пояснив Безсмертний.

Дипломат вважає, українці за кордоном будуть просто відгороджуватись від консулатів та дипломатичних представництв

"Я переконаний, що ніхто в МЗС не міг додуматись піти на такий крок. Бо ці люди їдуть за кордон з глибоким переконанням, що будуть допомагати українцям. А зараз замість того, щоб розв'язувати нагальну проблему, консулати та дипломатичні представництва просто відгороджуються від громадян України. Тому реакція з іншого боку буде точнісінько така", - додав він.