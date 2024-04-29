"Точно ініціатива йшла не від МЗС": дипломат Безсмертний про обмеження консульських послуг для українців за кордоном
Дипломат Роман Безсмертний вважає, що рішення про обмеження консульських послуг за кордоном точно не приймали в МЗС
Таку думку він висловив в етері Еспресо
"Ми повинні розуміти, що рішення про обмеження консульських послуг за кордоном свідчить лише про некомпетентність, нефаховість та правову безкультурність. Я був послом і знаю, що такі речі просто недопустимі. Консулати й дипломатичні представництва зобовʼязані піклуватись про громадян України за кордоном. Й мова тут не лише про паспорти. В консулатах люди отримують довідки про смерть, свідоцтва про народження, одруження і т.д.", - пояснив Безсмертний.
Дипломат вважає, українці за кордоном будуть просто відгороджуватись від консулатів та дипломатичних представництв
"Я переконаний, що ніхто в МЗС не міг додуматись піти на такий крок. Бо ці люди їдуть за кордон з глибоким переконанням, що будуть допомагати українцям. А зараз замість того, щоб розв'язувати нагальну проблему, консулати та дипломатичні представництва просто відгороджуються від громадян України. Тому реакція з іншого боку буде точнісінько така", - додав він.
- У вівторок, 23 квітня, низка українських консульств призупинила видачу документів для українців призивного віку. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтвердив цю інформацію. Згодом у МЗС дали розʼяснення щодо порядку отримання консульських послуг для чоловіків мобілізаційного віку.
- Міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що його країна готова допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, щоб вони "виконали свій громадянський обов'язок".
- Міністр оборони Литви Лаурінас Кащюнас заявив, що необхідно подумати про те, як допомогти Україні повернути чоловіків призовного віку, які виїхали з країни.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.48 Купівля 39.48Продаж 39.95
- EUR Купівля 42.28Продаж 42.97
- Актуальне
- Важливе