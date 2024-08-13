"Тотальний маразм": нардепка Федина про намір МОН об’єднати шкільну "історію України" з "всесвітньою історією"

Таку думку вона висловила у етері Еспресо.

"Можу тільки коментувати у контексті своїх колег, зокрема, з кафедри Міжнародних відносин і державної служби університету імені Івана Франка і моїх колег-депутатів з Комітету гуманітарної та інформаційної політики. Ми вважаємо, що це є тотальний маразм, і що по суті у наших реаліях сьогодні мало того, що це не першочергове питання, а це навпаки деструктивна позиція для того, щоб послабити потенційну обороноздатність української держави. Чому? Тому що саме розуміння усіх державотворчих українських процесів, саме усвідомлення кожного етапу і кожної постаті української історії дає нам можливість зрозуміти, з ким ми боремось, як ми боремося, який ворог, які проблеми нашого суспільства у протидії, і в результаті, як ми можемо сьогодні чи завтра перемагати", - заявила народна депутатка.

Вона вважає, що можливе об’єднання цих курсів знищить розуміння і історії України і всесвітньої історії.

"Я процитую два речення з обгрунтування міністерства освіти, чому саме так має бути: "Введення матеріалу, пов’язаного з антропологічним поняттям "культура", цінностей, настанов певного періоду, що опосередковували поведінку людей", - оце от історія України, пов’язана із всесвітньою історією. Це називається: все про все і ні про що конкретно, це одне. А друге, виявляється, недоліком сучасного шкільного курсу, того, як зараз викладається історія України є те, що: "Схема історичного процесу, що лежить в основі навчального матеріалу, підпорядкована одній меті - рухові до створення незалежної держави". Тобто це виявляється погано, що учні будуть вивчати історичний процес через державотворчі прагнення українського народу від часів давніх до часів сучасних", - каже вона.

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Софія Федина висловила думку, що якщо "українські діти не будуть розуміти, нащо нам українська держава, відповідно не буде за що боротися".

"Ви згадували, що частина людей вважає, що це нормально, що такі проце об’єднання історій в Німеччині, Франції, в інших державах. Перше: жодна з цих країн не веде війну з Московською Федерацією, жодна з цих країн не має кордону з Московською Федерацією, а третій момент, якщо вже згадувати Польщу, то Польську історію вони поставили на рівень державної політики, там кількість журналів популярних, які стосуються історії Польщі, зашкалює. У них історичні теми є всюди, зрештою ті проблеми, які ми маємо з Польщею в контексті історичної пам’яті, вони теж інспіруються на рівні держави, але вони добре знають свою історію, вони знають кожну кому, кожну крапку і навіть більше. Наших дітей хочуть відлучити від усвідомлення української історії", - переконана народна депутатка.