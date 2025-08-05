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Ексклюзив

Треба на державному рівні визнати РПЦ терористичною організацією, - політаналітик Антонюк

Євген Козярін
5 серпня, 2025 вiвторок
22:59
Суспільство Олександр Антонюк

Є багато вже публічних заяв РПЦ є для того, щоб ми вивели їх в категорію терористичних релігійних організацій, як одну із глобальних загроз

Зміст

Про це в ефірі Еспресо заявив військовослужбовець ЗСУ та політичний консультант Олександр Антонюк.

Він прокоментував визнання УПЦ МП афілійованою до російської церкви. 

"Я переконаний, що УПЦ МП контролюється РПЦ. І незалежно від того, як буде визнання чи не буде визнання, на превеликий жаль, це не є запобіжником від того, що Російська Федерація не контролює конкретних людей або групи людей. На моє глибоке переконання, я розумію геополітику, я розумію, що ми повинні перед світом також танцювати, демонструвати в тому, що ми не боремося з вірою, церквою тощо. І мені здається, що все ж таки нам потрібно на державному рівні, на міжконфесійному рівні визнати, в першу чергу, Російську Православну Церкву, як терористичну організацію, яка разом з терористичним військово-злочинним режимом здійснює геноцид українського народу, а також інших поневолених народів, які проживають на території Російської Федерації", - сказав Антонюк.

На його думку, достатньо багато вже публічних заяв РПЦ є для того, щоб ми вивели їх в категорію терористичних релігійних організацій, як одну із глобальних загроз. 

"Мені здається, що на рівні законодавців, ми повинні дати нашій контррозвідці, нашим спецслужбам, зокрема, СБУ, достатньо інструментів для того, щоб абсолютно локалізувати всю цю організацію. Кожен, хто був дотичний до Православної церкви Московського патріархату, там можуть бути різні люди, але все одно, я вважаю, що серед керівництва все-таки це - посібники тероризму, якби вони себе б не позиціонували. Я не боюся цього визнання, тому що, знову ж таки, я не говорю про релігію. Я не говорю про церкву, я говорю про організацію, яка працює під прикриттям церкви і релігії", - зазначив політаналітик.

Він вважає, що у такому випадку там же мають бути відповідні заходи.

"В тому числі включаючи законодавство і ті норми, які передбачають проти антитерористичної боротьби. Мені здається, що до цієї організації треба підходити саме як до терористичної. Як тільки ми змінимо погляд і перестанемо бавитися в цю ліберальність, кого змушувати щось визнавати, від когось відступати. Це шлях нікуди, більше цього - це самообман", - сказав Антонюк.

Політаналітик зауважив, що ті люди потім будуть інтегруватись і переходити в Православну Церкву України. 

"Ви собі уявляєте, яку агентуру ми можемо отримати потім в церкві, яка є по суті українською і немає прямого безпосереднього контакту з Москвою. Мені дивно в тому, що за цей весь період, на 11-му році війни, доводиться говорити про очевидні базові речі. Тим паче, що ми знову ж таки повинні чітко усвідомлювати, що російська школа спецслужб є одною з найефективніших у світі. Тому я вважаю, що мають бути відповідні дії достатньо жорсткі. Ми повинні дотримуватись прав людини тощо, але оці формальності - просто політизація і зайве затягування часу. Замість того, щоб і в Штатах, і використовувати різні релігійні організації в тому, щоб доносити ризики існування РПЦ і відповідно їхніх філіалів в Україні і на інших територіях західного світу чи пострадянського простору", - підсумував він.

  • Раніше Державна служба України з етнополітики та свободи совісті виявила ознаки афілійованості Української православної церкви (Московського патріархату) з Російською православною церквою (РПЦ), діяльність якої в Україні заборонено.
  • Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким припинив українське громадянство Ореста Березовського, більш відомого як митрополит УПЦ МП Онуфрій.
  • Державна служба України з етнополітики та свободи совісті винесла припис Київській митрополії Української православної церкви московського патріархату (УПЦ МП) про усунення порушень законодавства про свободу совісті та релігійні організації.
Теги:
Україна
Росія
УПЦ МП
"Вердикт" із Сергієм Руденком
ПЦУ
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