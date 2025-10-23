"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну

Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Вона, безумовно, людина патріотична, людина системна і людина, яка має певний досвід в управлінні, хорошу освіту, хоче передатися своїй державі, але цього всього трошки замало, бо для цього треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і в президента. І потрібно для цього розуміння, що саме ти хочеш зробити, тому що пані Тетяна з трибуни в основному говорила про культуру, що добре, тому що міністр культури - це ключове в тому, куди її призначили, але перше, як ви бачите, от зараз іде ретрансляція, там написано віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики. Гуманітарний політика - це і питання демографії, і питання інформації, і питання, знову ж таки, контрпропаганди, і питання боротьби з ворогами інформаційної боротьби з ворогами України і поза, і в Україні. І вона призначається тоді, коли формується бюджет", - сказав він.

Микола Княжицький зауважив, що ціла низка статей в бюджеті не була вирішена, зокрема, фінансування Інституту національної пам'яті, який бере участь в спільних ексгумаціях з польською стороною. А їх продовжити для України і політично, і ціннісно надзвичайно важливо

"Я виступав, говорив про це з трибуни, щоправда, мені після цього пообіцяли, що приділять в уряді значну увагу цьому питанню, тому що це питання наших міжнародних стосунків.

Але є так само ціла низка інших питань: фінансування Держкіно, наприклад, бо нібито з'являються додаткові кошти загалом на культурні проєкти і на кіно в тому числі, але ці кошти якимось дивним чином не потрапляють до Держкіно і таким чином вони можуть зникнути. Одним словом, є дуже багато питань до цього і дай Бог, пані Тетяні, з цим справитися. У її виступі я не почув відповіді чи пропозиції до всіх напрямків її діяльності, хоча багато з того, що вона казала, вона казала абсолютно логічно", - зазначив він.

Народний депутат наголосив, що у бажання Тетяни Бережної щось змінити на новій посаді він вірить, але не вірить у спроможність уряду до цього.

"Я до неї, ще раз кажу, ставлюся позитивно. Вона справляє дуже велике враження. Вона вміє спілкуватися з людьми. Вона зустрілася з представниками всіх фракцій парламентів, в тому числі опозиційних, що мало хто з міністрів робить. Вона безумовно патріотка. Але чи займалась вона цим все життя? - Ні. Чи знає вона як це робити? - Ні, поняття немає. Чи може вона вчитися? - Може. Чи є сприятливе середовище в уряді і в керівництві держави і розуміння важливості української культури і ефективності контрпропаганди? - Ну, якби було, не було б вже давно марафонів і того, що ми називаємо іномовленням, і витрачанням грошей на пропаганду тоді, коли виборів немає. І це ж не вона одна вирішується, вирішує уряд. Спроможність уряду щось тут змінити серйозне - в мене віри немає. В її бажання віра є. Що буде сильнішим, ну, побачимо. Я не є оптимістично налаштований, але я задоволений, що це вона, тому що вона дійсно буде намагатися і старатися, принаймні, не зробити шкоди для української культури для України загалом", - додав Микола Княжицький.