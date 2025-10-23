Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Спецпроєкти
Головна Суспільство "Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну
Ексклюзив

"Треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і у президента": Княжицький про нову очільницю Мінкульту Бережну

Марина Клюєва
23 жовтня, 2025 четвер
08:58
Суспільство Микола Княжицький

Нова очільниця Мінкульту Тетяна Бережна - патріотична, системна, має певний досвід в управлінні, хорошу освіту і хоче бути корисною своїй державі, але цього трохи замало

Зміст

Таку думку висловив народний депутат України Микола Княжицький в етері Еспресо.

"Вона, безумовно, людина патріотична, людина системна і людина, яка має певний досвід в управлінні, хорошу освіту, хоче передатися своїй державі, але цього всього трошки замало, бо для цього треба, щоб відповідне бачення було загалом в уряду і в президента. І потрібно для цього розуміння, що саме ти хочеш зробити, тому що пані Тетяна з трибуни в основному говорила про культуру, що добре, тому що міністр культури - це ключове в тому, куди її призначили, але перше, як ви бачите, от зараз іде ретрансляція, там написано віце-прем'єр-міністр з гуманітарної політики. Гуманітарний політика - це і питання демографії, і питання інформації, і питання, знову ж таки, контрпропаганди, і питання боротьби з ворогами інформаційної боротьби з ворогами України і поза, і в Україні. І вона призначається тоді, коли формується бюджет", - сказав він.

Микола Княжицький зауважив, що ціла низка статей в бюджеті не була вирішена, зокрема, фінансування Інституту національної пам'яті, який бере участь в спільних ексгумаціях з польською стороною. А їх продовжити для України і політично, і ціннісно надзвичайно важливо

"Я виступав, говорив про це з трибуни, щоправда, мені після цього пообіцяли, що приділять в уряді значну увагу цьому питанню, тому що це питання наших міжнародних стосунків.
Але є так само ціла низка інших питань: фінансування Держкіно, наприклад, бо нібито з'являються додаткові кошти загалом на культурні проєкти і на кіно в тому числі, але ці кошти якимось дивним чином не потрапляють до Держкіно і таким чином вони можуть зникнути. Одним словом, є дуже багато питань до цього і дай Бог, пані Тетяні, з цим справитися. У її виступі я не почув відповіді чи пропозиції до всіх напрямків її діяльності, хоча багато з того, що вона казала, вона казала абсолютно логічно", - зазначив він.

Народний депутат наголосив, що у бажання Тетяни Бережної щось змінити на новій посаді він вірить, але не вірить у спроможність уряду до цього.

"Я до неї, ще раз кажу, ставлюся позитивно. Вона справляє дуже велике враження. Вона вміє спілкуватися з людьми. Вона зустрілася з представниками всіх фракцій парламентів, в тому числі опозиційних, що мало хто з міністрів робить. Вона безумовно патріотка. Але чи займалась вона цим все життя? - Ні. Чи знає вона як це робити? - Ні, поняття немає. Чи може вона вчитися? - Може. Чи є сприятливе середовище в уряді і в керівництві держави і розуміння важливості української культури і ефективності контрпропаганди? - Ну, якби було, не було б вже давно марафонів і того, що ми називаємо іномовленням, і витрачанням грошей на пропаганду тоді, коли виборів немає. І це ж не вона одна вирішується, вирішує уряд. Спроможність уряду щось тут змінити серйозне - в мене віри немає. В її бажання віра є. Що буде сильнішим, ну, побачимо. Я не є оптимістично налаштований, але я задоволений, що це вона, тому що вона дійсно буде намагатися і старатися, принаймні, не зробити шкоди для української культури для України загалом", - додав Микола Княжицький.

  • На пленарному засіданні 21 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення віцепрем’єр-міністром з питань гуманітарної політики та міністром культури та інформаційної політики України т.в.о. відомства Тетяни Бережної
Теги:
Новини
Культура
Україна
Верховна Рада
Микола Княжицький
Війна з Росією
Читайте також:
мітинг проти мера Труханова
22 жовтня, 2025 середа
Втрата громадянства як підстава припинення повноважень міського голови та утворення військової адміністрації: аналіз ситуації в Одесі від ОПОРА
Карта бойових дій за 11-18 жовтня
Автор Оксана Ліховід
20 жовтня, 2025 понедiлок
На Лимано-Куп'янський напрямок ворог кинув величезну кількість професійних підрозділів, - "Рубіж"
Олександр Алфьоров
Автор Марина Клюєва
21 жовтня, 2025 вiвторок
В мультфільмі "Маша і Ведмідь" є серії, які глорифікують Радянський Союз, - очільник Інституту Національної пам’яті Алфьоров
Київ
+9°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.59
    Купівля 41.59
    Продаж 42.08
  • EUR
    Купівля 48.27
    Продаж 48.98
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, четвер
23 жовтня
10:14
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 23 жовтня: долар продовжує дорожчати
10:02
OPINION
"Гнила угода" - найімовірніший сценарій завершення війни
09:53
Ексклюзив
Володимир Кудрицький
"Людина у формі забрала розблокований телефон, після чого підійшли з ДБР", - Кудрицький про обшуки
09:46
Огляд
світ, міжнародний огляд
Санкції США проти російських нафтових гігантів викликали шок у Китаї, а РФ шпигує за підводними човнами НАТО за допомогою західних технології. Акценти світових ЗМІ 23 жовтня
09:44
Оновлено
санкції проти Росії
Євросоюз остаточно затвердив 19-й пакет санкцій проти РФ
09:19
Марко Рубіо
США все ще хочуть зустрітися з РФ попри введення санкцій проти нафтових компаній, - Рубіо
09:05
Анонс
Олександр Караваєв і Віталій Буяльський, Динамо, УПЛ
"Самсунспор" - "Динамо": де та коли дивитись матч киян у Лізі конференцій
08:59
ППО ЗСУ
Сили ППО знешкодили 92 зі 130 БПЛА, якими РФ атакувала Україну
08:52
Анонс
Микола Матвієнко, Шахтар
"Шахтар" - "Легія": де та коли дивитись матч донеччан у Лізі конференцій
08:21
Оновлено
Минулої доби на фронті зафіксували 126 боїв: найгарячіше – на Покровському напрямку
08:07
Оновлено
Атака дронів: на Харківщині загинув рятувальник, у Києві і на Сумщині є постраждалі та пошкодження інфраструктури
08:04
OPINION
Будапешт зірвано. Коли можливі нові мирні переговори?
07:18
Ford, форд
Ford відкликає 1,4 млн автомобілів у США через несправні камери заднього виду
06:57
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 920 військових, 24 артсистеми і 6 бронемашин
06:49
Amazon
В Amazon представили прототип розумних окулярів зі штучним інтелектом для водіїв доставки
05:50
дрон
Лондонська поліція застосовуватиме дрони для швидшого реагування на надзвичайні ситуації
05:29
Партизани "Атеш" паралізували залізничні перевезення окупантів у Чувашії
01:13
Дональд Трамп
"Я скасував зустріч": Трамп сказав, що розмови з Путіним проходять добре, проте не мають результату
00:47
санкції
"Час негайно оголосити припинення вогню": США запровадили санкції проти нафтокомпаній РФ "Роснефть" та "Лукойл"
00:04
Оновлено
Ламін Ямаль, Ліга чемпіонів, Барселона
Ліга чемпіонів: результати усіх матчів 3-го туру
2025, середа
22 жовтня
23:21
Марк Рютте
Озброєння на кілька мільярдів доларів вже відправлено до України зі США, - Рютте
22:50
Ексклюзив
Сергій Таран
Один із варіантів стратегічного тиску Трампа на Путіна - це гонка озброєнь, - політолог Таран
21:53
ремонт доріг
Кабмін додатково спрямує понад 700 млн грн на ремонт доріг у трьох областях: деталі
21:39
Ексклюзив
Дмитро Разумков
Тіньовий бюджет ТЦК складає €2 млрд, - Разумков
21:30
Радослав Сікорський
Сікорський побажав Роберту "Мадяру" Бровді повністю вивести з ладу нафтопровід "Дружба"
21:23
Прапор США
Комітет сенату США схвалив законопроєкти про визнання РФ державою-спонсором тероризму та конфіскацію її заморожених активів
20:49
Оновлено
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові
Росіяни вдарили по дитячому садочку у Харкові: загинув чоловік, є поранені
20:26
DOT-Chain
Закупівлі через цифрову систему DOT-Chain стали доступними для Нацгвардії
20:19
вакцинація
Гра в вакцинацію: як українцям доводиться "проходити квести", аби захистити своє здоров'я 
20:13
Аналітика
Україна ЄС
Чому Європа – гаманець без голосу: як Трамп і Путін хочуть вирішити долю України без ЄС
20:13
Ексклюзив
Олексій Панич
Путін вже не впевнений, що колись прийде в Україну зі своїми військами, тому так б‘є по енергетиці, - філософ Панич
20:12
Ексклюзив
Сенат США
Республіканцям для прийняття бюджету в сенаті США треба 8 голосів демократів, - професор Айзенберг
20:03
OPINION
Америка у дзеркалі Росії
19:43
електроенергія
Ціни на електроенергію для населення залишаться незмінними під час цього опалювального сезону, - Свириденко
19:35
Ексклюзив
росія, санкції
За "великою російською культурою" стоять великі російські гроші, - журналістка Ситник
19:27
Кінофестиваль "Молодість" оголосив позаконкурсну програму
19:23
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
"Ціль так само і Костянтинівка": головний сержант бригади "Холодний Яр" пояснив, чому окупанти хочуть зайти до великих міст до холодів
19:22
Суд
Обвинувачений в організації замаху на вбивство одеських активістів Бейбутяна та Ганула отримав 14 років позбавлення волі
18:58
Ексклюзив
вибух, ракетна атака
"Не просто рядові підприємства, а унікальні": військовий експерт Ступак про цілі Сил оборони на території РФ
18:52
ППО ЗСУ
Українські десантники звільнили Кучерів Яр на Донеччині
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV