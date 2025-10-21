Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту
На пленарному засіданні 21 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення віцепрем’єр-міністром з питань гуманітарної політики та міністром культури та інформаційної політики України т.в.о. відомства Тетяни Бережної
Відповідну трансляцію засідання ВРУ опублікував Телеканал Рада.
Відповідний законопроєкт №14123 підтримали 266 нардепів, 16 – утрималися і 31 народний депутат не голосував. Таким чином, парламент підтримав відповідне подання премʼєрки Юлії Свириденко.
Читайте також: Юристка, яку призначили керувати культурою: що відомо про уродженку Прикарпаття Тетяну Бережну, яка тепер буде керувати Мінкультом
Тетяна Бережна розпочала роботу в Кабінеті міністрів у червні 2022 року й була заступницею тоді міністерки економіки Свириденко. До цього вона займалась адвокатською діяльністю.
Зокрема, з 2011 року посадовиця працювала в Адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", у 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю.
У 2025 році вона була Генеральною комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Японії та відповідальною за представлення України та реалізацію національного павільйону.
Водночас з 28 липня 2025 року Бережна обійняла посаду т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України, на яку її призначили через 11 днів після призначення складу уряду.
- Раніше аналітик-урбаніст, який раніше був одним із членів оргкомітету КиївПрайду Іван Вербицький отримав посаду заступника міністра культури і стратегічних комунікацій.
