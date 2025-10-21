Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту

Верховна Рада проголосувала за призначення Тетяни Бережної очільницею Мінкульту

Дар'я Куркіна
21 жовтня, 2025 вiвторок
13:29
Суспільство Тетяна Бережна

На пленарному засіданні 21 жовтня Верховна Рада проголосувала за призначення віцепрем’єр-міністром з питань гуманітарної політики та міністром культури та інформаційної політики України т.в.о. відомства Тетяни Бережної

Зміст

Відповідну трансляцію засідання ВРУ опублікував Телеканал Рада.

Відповідний законопроєкт №14123 підтримали 266 нардепів, 16 – утрималися і 31 народний депутат не голосував. Таким чином, парламент підтримав відповідне подання премʼєрки Юлії Свириденко.

Читайте також: Юристка, яку призначили керувати культурою: що відомо про уродженку Прикарпаття Тетяну Бережну, яка тепер буде керувати Мінкультом

Тетяна Бережна розпочала роботу в Кабінеті міністрів у червні 2022 року й була заступницею тоді міністерки економіки Свириденко. До цього вона займалась адвокатською діяльністю.

Зокрема, з 2011 року посадовиця працювала в Адвокатському об’єднанні "Юридична фірма "Василь Кісіль і Партнери", у 2017 році отримала свідоцтво на право на зайняття адвокатською діяльністю.

У 2025 році вона була Генеральною комісаркою від України на ЕКСПО 2025 в Японії та відповідальною за представлення України та реалізацію національного павільйону.

Водночас з 28 липня 2025 року Бережна обійняла посаду т.в.о. міністра культури та стратегічних комунікацій України, на яку її призначили через 11 днів після призначення складу уряду.

  • Раніше аналітик-урбаніст, який раніше був одним із членів оргкомітету КиївПрайду Іван Вербицький отримав посаду заступника міністра культури і стратегічних комунікацій.
Новини
Культура
Україна
Верховна Рада
ВРУ
