Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства

Про це розповів в етері Еспресо народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Щодо звернення Андрія Парубія напередодні замаху на його життя про надання охорони, я знаю, що це могло врятувати ситуацію. Слід пояснити професійні речі, тому що це не тільки один-два охоронці, які були б біля Андрія, а це і периметр безпеки, і відпрацювання його місця проживання саме професіоналами Служби безпеки. Навіть зрозуміло, який орган мав це зробити. На перший сигнал від Андрія Парубія або від будь-якого громадянина України у випадку отримання погроз чи існування якихось загроз мають бути відпрацювання по периметру безпеки, зв'язках, через агентуру та техніки, щоб зняти підозри в загрозі", - прокоментував ексголова СБУ.

За його словами, вже після поховання Андрія Парубія з цим питанням будуть розбиратися, тому що, по-перше, мало бути офіційне реагування на заяву, по-друге, - офіційне відпрацювання, а третє – рапорт за результатами цього опрацювання.

"На мою думку, нинішньому слідству важливо ці документи витребувати та враховувати під час розслідування, а потім – представити на суді проти підозрюваного. Дай Боже, щоб було доведено, що саме цей підозрюваний є вбивцею, а далі з'ясувати тих, хто сприяв, та замовників цього політичного вбивства", - зауважив Наливайченко.