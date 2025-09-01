Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства
Ексклюзив

Це могло врятувати: ексголова СБУ Наливайченко про охорону, яку просив Парубій напередодні вбивства

Ірена Моляр
1 вересня, 2025 понедiлок
11:41
Суспільство вбивство Андрія Парубія, Львів, 30 серпня 2025 року

Після звернення Андрія Парубія про надання охорони, по-перше, мало бути офіційне реагування на заяву, друге - офіційне відпрацювання, а третє – рапорт за результатами цього опрацювання

Зміст

Про це розповів в етері Еспресо народний депутат України, колишній голова Служби безпеки України Валентин Наливайченко.

"Щодо звернення Андрія Парубія напередодні замаху на його життя про надання охорони, я знаю, що це могло врятувати ситуацію. Слід пояснити професійні речі, тому що це не тільки один-два охоронці, які були б біля Андрія, а це і периметр безпеки, і відпрацювання його місця проживання саме професіоналами Служби безпеки. Навіть зрозуміло, який орган мав це зробити. На перший сигнал від Андрія Парубія або від будь-якого громадянина України у випадку отримання погроз чи існування якихось загроз мають бути відпрацювання по периметру безпеки, зв'язках, через агентуру та техніки, щоб зняти підозри в загрозі", - прокоментував ексголова СБУ.

За його словами, вже після поховання Андрія Парубія з цим питанням будуть розбиратися, тому що, по-перше, мало бути офіційне реагування на заяву, по-друге, - офіційне відпрацювання, а третє – рапорт за результатами цього опрацювання.

"На мою думку, нинішньому слідству важливо ці документи витребувати та враховувати під час розслідування, а потім – представити на суді проти підозрюваного. Дай Боже, щоб було доведено, що саме цей підозрюваний є вбивцею, а далі з'ясувати тих, хто сприяв, та замовників цього політичного вбивства", - зауважив Наливайченко.

 

  • 30 серпня у Львові застрелили громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. У місті оголосили спецоперацію "Сирена".
  • 1 вересня стало відомо, що на Хмельниччині затримали підозрюваного у вбивстві громадсько-політичного діяча, колишнього спікера парламенту Андрія Парубія. Національна поліція заявила про російський слід у злочині.
Теги:
Новини
Кримінал
Україна
політика
Валентин Наливайченко
Андрій Парубій
Читайте також:
Будинок у Кончі-Заспі
Автор Зіновія Воронович
30 серпня, 2025 субота
Більш як пів мільярда гривень кожен: три найдорожчі маєтки, що продають в Україні
Іван Гаврилюк
Автор Дар'я Тарасова
28 серпня, 2025 четвер
У ракетах і БПЛА, якими РФ атакувала Україну, були системи наведення виробництва західних країн, — Гаврилюк
Путін в Кремлі
Автор Анатолій Буряк
31 серпня, 2025 неділя
Путіна, на відміну від Алієва та Ердогана, у Китаї зустрічали з почесним караулом, але без фольклорного ансамблю, - ЗМІ
Київ
+26.8°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.59
  • EUR
    Купівля 48
    Продаж 48.69
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, понедiлок
1 вересня
12:18
В Україні запустили експериментальний проєкт із впровадження 12-річної системи навчання
12:09
Оновлено
Затримання підозрюваного у вбивстві Андрія Парубія
Затриманому у справі про вбивство Парубія повідомили про підозру
12:00
OPINION
Про саміт ШОС: як Сі Цзіньпін хоче будувати новий світовий порядок?
11:57
Український лейбл Moon Records випустив платівку пісень Dakooka з російськими виконавцями
11:56
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Саміт ШОС в Китаї: Моді закликав Путіна якнайшвидше закінчити війну в Україні, а Ердоган - запросив до Туреччини
11:54
Анонс
Погода з Наталкою Діденко
Про погоду, про життя, про нас із вами: стартував YouTube-канал "Погода з Наталкою Діденко"
11:30
Ексклюзив
Євгенія Кузнєцова – письменниця, дослідниця.
Подаруйте дітям себе україномовних, - письменниця Кузнєцова
11:14
Енергетика
Споживання електроенергії зросло через спеку: ситуація в енергосистемі 1 вересня
11:07
Огляд
міжнародний огляд
Канцлер Німеччини готується до затяжної війни в Україні, а Китай позиціює себе як альтернативного світового лідера. Акценти світових ЗМІ 1 вересня
11:03
Юлія Свириденко
Цьогоріч близько 1,2 млн школярів навчатимуться дистанційно, - Свириденко
11:00
Інтерв’ю
Євгенія Кузнєцова
Чи потрібно в Україні вивчати російську мову і реформувати кафедри русистики. Розмова з письменницею Євгенією Кузнєцовою
10:42
Маттіас Мірш та Єнс Шпан дорогою до Києва
До Києва прибули лідери двох коаліційних фракцій бундестагу
10:40
гелікоптер Мі-8
Українські розвідники уразили в Криму два гелікоптери Мі-8 та судно РФ
10:24
російська пропаганда
ISW назвав три напрямки інформполітики Кремля, спрямовані на підрив європейської підтримки України
10:23
У Києві та Одесі затримали агентів РФ, які готували нові атаки по містах: серед них ексвійськова
10:16
Ексклюзив
китай ракета
Китайська армія не доросла до рівня американської, але це ціль КНР, - китаєзнавиця Голод
10:00
OPINION
Воєнні дії можуть припинитися в найближчі місяці?
09:56
Кароль Навроцький
Навроцький вимагає від Німеччини репарацій за Другу світову війну
09:42
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 1 вересня: скільки коштують євро та долар
09:35
Оновлено
землетрус
Землетрус в Афганістані: кількість жертв зросла до 622, понад півтори тисячі поранених
09:16
ППО
Вночі ППО знешкодила 76 з 86 ворожих безпілотників
09:14
Австралія
В Австралії авто протаранило ворота російського генконсульства
09:00
OPINION
Андрій Парубій. In memoriam
08:42
Кім Чен Ин
Кім Чен Ин перед візитом у Китай оглянув новий завод з виробництва ракет
08:22
Ексклюзив
підземна школа у Харкові
Харків, мабуть, перший в Україні по запровадженню "підземної освіти", - депутатка облради Куц
08:13
Інфографіка
Андрій Ярмоленко (ліворуч), "Динамо "
УПЛ: який вигляд має турнірна таблиця перед паузою в чемпіонаті України
08:12
Оновлено
ЗСУ
За минулу добу на фронті відбулось 190 боїв: третина - на Покровському напрямку
08:04
Володимир Путін
Сподіваюся, що зустріч на Алясці відкриває дорогу до миру: Путін на саміті ШОС у Китаї зробив низку заяв щодо війни в Україні
08:03
OPINION
Вузли, які Трамп хоче розв'язати, не бізнесові, а екзистенційні. І в цьому біда
08:00
Ексклюзив
Я за те, щоб у нас були нові катедри русистики, - письменниця Кузнєцова
07:35
Аналітика
ядерна зброя
"Ядерна парасолька" США дала збій: як Токіо, Сеул та Київ думають про свою бомбу у непевному світі Трампа й війн. Пояснюємо
07:32
Урсула фон дер Ляєн у Єврокомісії (Брюссель, 17.08.2025)
Європа розробила "досить точний план" відправлення військ в Україну, - фон дер Ляєн
07:30
втрати окупантів
За добу війни РФ втратила 4 танки, гелікоптер, та 850 військових
07:22
"Майже вся техніка застаріла, нерухома і занедбана": агенти "Атеш" розвідали стоянку Чорноморського флоту РФ під Севастополем
06:59
Україна Польща
Польща депортувала українця, який погрожував підпалами
06:34
Білорусь
У Білорусі розпочалися навчання ОДКБ, де РФ ділитиметься досвідом війни проти України
05:15
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
РФ атакувала Україну дронами в ніч на 1 вересня: на Київщині працювала ППО
2025, неділя
31 серпня
23:41
Дональд Трамп
У Парижі 4 вересня європейці знову зустрінуться з Трампом щодо України, - Financial Times
23:07
Володимир Соловйов
"Ви будете сильно здивовані". Соловйов каже, що у РФ є підстава спільно з Іраном напасти на Азербайджан
23:01
У Фастові на Київщині затримали чоловіка, який влаштував смертельну стрілянину
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV