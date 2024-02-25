"Це наратив і програма РФ": Зеленський про сумніви у його легітимності
Президент України заявив, що просування сумнівів у його легітимності фінансує Росія
Про це Володимир Зеленський сказав у неділю, 25 лютого 2024 року, на пресконференції за підсумками форуму "Україна. Рік 2024".
"Щодо легітимності. Це не думка західних партнерів, або когось всередині країни - це наратив і програма Російської Федерації. Відповідні документи, всі розвідки Сімки (країн G7, - ред.) мають, для всіх це в принципі зрозуміло, що це програма росіян, всі проти цього, абсолютно всі", - сказав він.
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Також Зеленський назвав підняття таких наративів у суспільстві зрадницькою позицією до країни: "Мало того, що звучить не дуже весело, то мені дехто з них (з лідерів країн G7 - ред.) навіть говорить прізвища тих, хто у нас всередині, хто піднімає цей наратив. Я до цього ставлюсь, як до зрадницької позиції до України".
Очільник держави заявив, що Росія має відповідну програму і документ, у якому вказані суми за просування таких ідей.
"Я знаю, що у деяких журналістів Сполучених Штатів також є ці документи. Тобто в документі є навіть суми грошей, які передбачені тим, чи іншим інституціям, щоб цю тему піднімати", - зазначив він.
- 6 лютого секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявив, що в Україні не можна буде провести вибори поки діє воєнний стан.
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